Парасюк более десяти раз не являлся на вызовы по делу Бубенчика - прокурор
Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк более 10 раз не являлся для проведения следственных действий в рамках уголовного производства о подозрении активиста Евромайдана Ивана Бубенчика в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Юлия Малашич сообщила на заседании Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Бубенчика, комментируя заявление Парасюка о желании взять подозреваемого на личные поруки.
"Господин Парасюк более 10 раз вызывался в данном уголовном производстве для участия в следственных действиях, - сказала она.
По словам прокурора, депутат ни разу не явился.
"Соответственно, возникает логичный вопрос: каким образом он будет обеспечивать исполнение подозреваемым Бубенчиком своих обязанностей, учитывая данную ситуацию? Это риторический вопрос", - добавила Малашич.
Сегодня на судебном заседании четверо народных депутатов выразили желание взять Бубенчика на поруки - Андрей Денисенко, Олег Петренко, Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Генпрокуратуре заявили о вручении подозрения Бубенчику.
Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ст. 348 ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего").
5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.
Прокурор просит суд избрать Бубенчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Последнее заседание суда по рассмотрению ходатайства состоялось 27 апреля, в заседании был объявлен перерыв из-за отсутствия депутатов, которые просили взять Бубенчика на поруки.