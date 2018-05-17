Парасюк более десяти раз не являлся на вызовы по делу Бубенчика - прокурор

В связи с этим прокурор выразила сомнение в том, что депутат Владимир Парасюк, который хочет взять активиста Майдана Ивана Бубенчика на поруки, сможет обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязательств.

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк более 10 раз не являлся для проведения следственных действий в рамках уголовного производства о подозрении активиста Евромайдана Ивана Бубенчика в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Юлия Малашич сообщила на заседании Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения Бубенчика, комментируя заявление Парасюка о желании взять подозреваемого на личные поруки.

"Господин Парасюк более 10 раз вызывался в данном уголовном производстве для участия в следственных действиях, - сказала она.

По словам прокурора, депутат ни разу не явился.

"Соответственно, возникает логичный вопрос: каким образом он будет обеспечивать исполнение подозреваемым Бубенчиком своих обязанностей, учитывая данную ситуацию? Это риторический вопрос", - добавила Малашич.

Сегодня на судебном заседании четверо народных депутатов выразили желание взять Бубенчика на поруки - Андрей Денисенко, Олег Петренко, Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Генпрокуратуре заявили о вручении подозрения Бубенчику.

Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство"), ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ст. 348 ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего").

5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.

Прокурор просит суд избрать Бубенчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Последнее заседание суда по рассмотрению ходатайства состоялось 27 апреля, в заседании был объявлен перерыв из-за отсутствия депутатов, которые просили взять Бубенчика на поруки.