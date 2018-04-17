Прокуратура подала новое ходатайство по мере пресечения майдановцу Бубенчику

Печерский суд Киева должен рассмотреть новое ходатайство ГПУ 24 апреля.

Генеральная прокуратура подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на адвоката Игоря Коржука.

По его словам, ходатайство недавно было внесено прокурорами, но защита с ним еще не ознакомилась.

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Он также сообщил, что рассмотрение ходатайства состоится 24 апреля в 9 утра в Печерском суде.

Адвокат сообщил, что пока никаких следственных действий с его подзащитным не проводят.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля, появилась информация о задержании и вручения подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, который подозревался в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” на Майдане. Задержание участника Революции достоинства вызвало значительный резонанс.

5 апреля, в Печерском районном суде Киева заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская отозвала ходатайство о применении в отношении Бубенчика меры пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день ГПУ сняла с активиста Євромайдана подозрение в умышленном убийстве.