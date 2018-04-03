Суд отложил избрание меры пресечения активисту Майдана Бубенчику

Адвокат Бубенчика заявил отвод судье Пидпалому из-за того, что тот дал недостаточно времени для ознакомления с делом.

В судебном заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в убийствах «беркутовцев» активисту Майдана Ивану Бубенчику, объявлен перерыв на неопределенный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения трехчасового перерыва в судебном заседании адвокат Игорь Коржук заявил, что выделенных ему трех часов для ознакомления с материалами дела недостаточно.

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В свою очередь прокурор Игорь Земсков отметил, что времени адвокату было достаточно для ознакомления с 5 листами ходатайства об избрании меры пресечения.

После этого адвокат заявил отвод следственному судье Вячеславу Пидпалому, который, в свою очередь, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

Под судом после перерыва собрались активисты, чтобы поддержать подозреваемого. Среди них представители «Национальных дружин», руководитель Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский. Также пришли народные депутаты Украины Семен Семенченко, Егор Соболев, Владимир Парасюк.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля появилась информация о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской сообщил, что Бубенчику предъявлено подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев».

Он добавил, что Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля по уголовному производству об убийствах правоохранителей во время акций протеста зимой 2014 года, однако уклонялся от сотрудничества со следствием. Также Донской заявил, что прокуратура будет требовать от суда избрать Бубенчику меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Уголовное производство по факту гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки в отношении подозреваемых по этому делу. Но до сих подозрений никому не объявляли.