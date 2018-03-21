Прокурор Измаила, который сбил насмерть женщину, пытается восстановиться в должности (видео)

Прокурор судится не только за восстановление на работе, но и требует денег.

Евгения Чебана лишили должности сразу после ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии и попытки уйти от ответственности. Как сообщает ТСН, сейчас он судится не только за восстановление на работе, но и требует выплатить зарплату за все время, когда не работал. Говорит, за рулем в момент аварии был не он, а жена.

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