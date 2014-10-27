ОГА: За долги «ЛНР» подконтрольную Украине Луганщину отключают от электроэнергии

Как говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации, за сентябрь этого года ООО "Луганское энергетическое объединение" получило только 9,3% оплаты за поставленную электроэнергию.

Задолженность за этот месяц составляет 151,9 млн грн, за 9 месяцев - 215,6 млн грн.

"Критическая ситуация с оплатой сложилась потому, что потребители «ЛНР» вообще не рассчитываются за свет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Луганске боевики установили лимит на воду: не более 5 литров в руки раз в 10 дней

«Учреждения, организации и граждане, проживающие на контролируемой украинским правительством территории, пытаются по максимуму рассчитываться за электроэнергию. Губернатор Геннадий Москаль просит учесть этот факт государственное предприятие "Энергорынок" при веерных отключениях электроэнергии, которые в последние недели испытывают на себе жители контролируемой Украины территории области», - сказано в сообщении.