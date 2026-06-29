У берегов Дании заметили конвой с 'яхтой Путина', - СМИ

За движением яхты следили датский флот и береговая охрана Германии.

У берегов Дании заметили конвой с яхтой Graceful, которую СМИ связывают с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает DR.

По данным издания, в ночь на 29 июня яхта прошла через пролив Большой Бельт, а утром - мимо острова Анхольт. Днем ее заметили в направлении мыса Скаген, а вместе с ней плыли российский эсминец и патрульный корабль.

Журналисты напомнили, что яхта Graceful 30 августа 2022 года выключила автоматическую систему идентификации AIS. С тех пор судно почти не появлялось в международных системах отслеживания.

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За движением яхты следили датский флот и береговая охрана Германии. В датских водах конвой сопровождал патрульный корабль P521 Freja.

В издании отметили, что яхта Graceful имеет длину более 80 метров. Ее стоимость может превышать 750 млн датских крон (около 115 млн долларов).

Фрегат РФ произвел выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше

Напомним, что ранее российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в направлении британской яхты в Ла-Манше. Этот инцидент произошел 15 июня.

В тот день береговая охрана получила сообщения от гражданского судна под британским флагом, следовавшего вблизи российского фрегата. Британское судно сообщило, что "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна прошли в непосредственной близости друг от друга в Ла-Манше.

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