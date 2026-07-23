Ученые нашли чрезвычайно редкий римский лагерь с останками солдат известного императора

Лагерь в Шуранах является лишь вторым римским военным сооружением, когда-либо обнаруженным в западной Словакии.

Словацкие археологи обнаружили большой римский военный лагерь, предположительно использовавшийся войсками императора Марка Аврелия во время конфликтов с германскими племенами в конце II века. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что этот "чрезвычайно редкий" лагерь стал неожиданностью для археологов, поскольку в нем находятся спешно захороненные останки многочисленных солдат в необычных могилах, включая колодцы.

Остатки лагеря площадью 7,4 гектара были найдены недалеко от города Шураны на юго-западе Словакии, говорится в заявлении компании MH Invest, которая проводила раскопки в этом районе совместно с Институтом археологии Словацкой академии наук (SAS).

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"У нас есть уникальная возможность исследовать практически целый римский полевой лагерь, что крайне редко встречается в европейском контекстеж. Мы явно исследуем место, которое исчезло сразу после военного конфликта между римлянами и германцами", - заявил в заявлении Матей Рутткай, директор Института археологии.

Интересно, что в период с 166 по 180 год н.э. римляне вели серию сражений против германского народа, называемого маркоманами, которые жили к северу от Дуная вдоль границы Римской империи на территории современных Словакии и Чехии.

Марк Аврелий, правивший Римом с 161 по 180 год, командовал войсками в Маркоманских войнах с целью защиты и обеспечения безопасности границ Рима от нашествий варваров. Но войны закончились с его смертью, когда его сын Коммод заключил мир с маркоманами, согласно римскому историку III века Кассию Диону.

Особенности военного лагеря

Согласно описанию, недавно обнаруженный римский военный лагерь имел явные оборонительные характеристики, включая пять въездных ворот, укрепления и изогнутую систему рвов и валов, типичную для полевых или легионерских лагерей.

Важно, что лагерь в Шуранах является лишь вторым римским военным сооружением, когда-либо обнаруженным в западной Словакии. Первый лагерь, обнаруженный археологами в 2024 году, предположительно является местом, где Марк Аврелий написал часть своих "Размышлений".

Согласно заявлению, лагерь в Шурани удивил археологов большим количеством скелетов - и частей скелетов - захороненных в рвах, колодцах и наспех вырытых неглубоких могилах. В заявлении Марека Войтечека, археолога из Института археологии SAS, говорится:

"Наши предварительные данные указывают на то, что в большинстве случаев это римские солдаты. Также среди останков были найдены многочисленные элементы римского военного снаряжения и оружия, такие как копья, наконечники стрел, части шлемов, сегментированные и чешуйчатые доспехи, легионерские броши, монеты и характерные военные сандалии "калига", от которых сохранились железные гвозди на подошвах".

Рентгеновский анализ блоков глины выявил целые гвозди от сандалий, которые сейчас хранятся в специализированной лаборатории Института археологии SAS для дальнейшего анализа.

"Это буквально чудо - увидеть оригинальную обувь римского солдата и даже определить её размер", - сказал в заявлении Михал Чебен, археолог из Института археологии SAS.

Отмечается, что необычные захоронения поднимают важные вопросы об использовании и заброшенности этого римского военного лагеря, по словам Чебена, в том числе о том, умерли ли солдаты от боевых ранений или болезней и почему тела не были разграблены перед тем, как их сбросили в ямы и колодцы. Чебен добавил:

"Лабораторные анализы и дальнейшие генетические и антропологические исследования могут дать ответы".

Поскольку лагерь был очень большим, а артефактов так много, всесторонний анализ места займет несколько лет и потребует участия международных экспертов в области радиоуглеродного датирования, анализа почвы, изотопного анализа и анализа древней ДНК, говорится в заявлении.

"Это долгосрочный процесс, поэтому многие результаты станут известны только в ближайшие годы", - сказал Рутткей.

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