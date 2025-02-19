Ученые считают потрясающим, что теперь можно изучать химический состав и погодные условия планеты, расположенной на огромном расстоянии.

Ученые впервые в истории составили 3D-карту атмосферы планеты, обнаруженной за пределами нашей Солнечной системы. По их мнению, это является большим прорывом в понимании атмосферы в целом и погоды других миров в частности. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что ученые обнаружили мир, "не похожий ни на что из того, что когда-либо видели". Для него характерны, в частности, мощные ветры, которые переносят химические элементы через атмосферу. По мнению ученых, их достижение "бросает вызов нашему привычному пониманию погоды".

"Атмосфера этой планеты такова, что бросает вызов нашему пониманию того, как работает погода - не только на Земле, но и на всех планетах. Это будто что-то из научной фантастики", - прокомментировала исследовательница Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили и ведущий автор исследования Джулия Виктория Зайдель.

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Отмечается, что сама планета известна как WASP-121b, или Тилос. Она расположена на расстоянии около 900 световых лет от Земли и является сверхгорячей. Планета находится настолько близко к своей звезде, что каждый год на ней длится всего 30 наших часов.

Астрономы смогли использовать очень большой телескоп Европейской южной обсерватории, чтобы исследовать ее атмосферу, и были шокированы открытиями.

"То, что мы обнаружили, стало неожиданностью: реактивный поток вращает материал вокруг экватора планеты, тогда как отдельный поток на более низких уровнях атмосферы перемещает газ с горячей стороны к холодной. Такого климата никогда раньше не было ни на одной планете. Даже самые сильные ураганы в Солнечной системе кажутся спокойными", - рассказала Зайдель.

Ученые выяснили, что в реактивном потоке был титан, тогда как предыдущие наблюдения показывали, что его не было.

"Это действительно потрясающе, что мы можем изучать такие детали, как химический состав и погодные условия планеты на таком большом расстоянии", - заявила аспирантка Лундского университета, Швеция, Бибиана Принот, которая руководила сопутствующим исследованием.

Ранее УНИАН рассказывал о том, что ученые смоделировали, что произойдет, если средний астероид упадет на Землю. Она, в частности, смоделировали, как это может нарушить атмосферу, погодные условия и даже глобальную продовольственную безопасность.

Отмечается, что если бы астероид среднего размера таки врезался в Землю, повреждения вышли бы далеко за пределы начальной зоны столкновения, вызвав всемирные сбои, которые могли бы длиться годами.

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