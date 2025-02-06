2025 год начался с самого теплого января за всю историю наблюдений.

Январь 2025 оказался самым теплым в мире за всю историю наблюдений, несмотря на сдвиг в сторону охлаждающего погодного режима Ла-Нинья. Об этом пишет Reuters.

Служба по изменению климата ЕС "Коперник" (C3S) сообщила, что в январе продолжилась череда необычайной жары, в течение которой 18 из последних 19 месяцев средняя глобальная температура превышала доиндустриальные времена более чем на 1,5 градуса.

Это произошло несмотря на то, что мир отошел от Эль-Ниньо, которое помогло сделать 2024 год самым теплым годом в мире за всю историю наблюдений, и перешел к его более прохладному аналогу Ла-Нинья. Во время Ла-Нинья происходит охлаждение экваториальных вод Тихого океана, что может сдерживать глобальные температуры.

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"Тот факт, что мы все еще наблюдаем рекордные температуры вне зоны влияния Эль-Ниньо, немного удивляет", - говорят ученые.

Ученые Copernicus говорят, что явление Ла-Нинья еще не полностью развилось, и в настоящее время мир находится в нейтральных условиях между двумя фазами.

Предполагают, что даже если Ла-Нинья полностью проявится, его охлаждающего эффекта может быть недостаточно для временного сдерживания глобальной температуры.

Ожидается, что 2025 год станет третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. Он будет немного прохладнее, чем 2024 и 2023 годы из-за смещения в сторону Ла-Нинья.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо - что важно знать

Эль-Ниньо — это климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана повышается. Это явление оказывает глобальное влияние на климат, вызывая изменения в погодных условиях на разных континентах. Обычно Эль-Ниньо происходит каждые 2-7 лет и может продолжаться от нескольких месяцев до года.

Ла-Нинья, напротив, характеризуется понижением температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана. Это явление является противоположностью Эль-Ниньо.

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