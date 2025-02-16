Исследователи предположили, как прилет астероида может нарушить атмосферу, погодные условия и глобальную продовольственную безопасность.

На протяжении истории Земля пережила различные катаклизмы, которые по-разному влияли на нее. Некоторые изменения были обусловлены ударами астероидов. Ученые детально изучают эти события прошлого не только для того, чтобы понять их природу, но и чтобы подготовиться к потенциальным угрозам в будущем, пишет Earth.com.

Ученые из Центра физики климата Национального университета Пусан в Южной Корее недавно исследовали, что произошло бы, если бы астероид среднего размера врезался в Землю. Исследовательская группа, в частности, смоделировала, как это может нарушить атмосферу, погодные условия и даже глобальную продовольственную безопасность.

Одним из самых заметных объектов, который может столкнуться с Землей, является астероид Бенну, диаметр которого составляет около 500 метров. Согласно последним исследованиям, вероятность столкновения Бенну с нашей планетой в сентябре 2182 года составляет 1 из 2700. И хотя такой сценарий маловероятен, потенциальные последствия достаточно серьезные, поэтому ученые попытались их просчитать.

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Отмечается, что если бы астероид такого размера таки врезался в Землю, повреждения вышли бы далеко за пределы начальной зоны столкновения, вызвав всемирные сбои, которые могли бы длиться годами.

Как может измениться климат

Наиболее экстремальный сценарий показал, что в результате столкновения вероятно солнечное затмение, а также глобальное охлаждение поверхности земли до 4°C. Такое снижение температуры окажет серьезное влияние на сельское хозяйство во многих частях мира.

Количество осадков при этом уменьшится примерно на 15%, что еще больше ухудшит производство продуктов питания. Кроме того, исследование предсказало истощение озонового слоя примерно на 32%.

Отмечается, что некоторые регионы пострадают больше, чем другие. В местах, которые уже подвержены засухе, могут возникнуть еще более суровые условия, тогда как в более холодных регионах зима может стать длиннее и интенсивнее.

Как изменятся экосистемы суши и океана

"Резкое воздействие зимы создаст неблагоприятные климатические условия для роста растений, что приведет к начальному снижению фотосинтеза на 20-30% в наземных и морских экосистемах. Это, вероятно, спровоцирует серьезные сбои в глобальной продовольственной безопасности", - отметил исследователь Лан Даи.

Между тем планктон в океане продемонстрировал совсем другую реакцию на прилет астероида Компьютерные модели показали, что в то время как фотосинтез на суше резко снизился, океанский планктон быстро восстановился. А в течение шести месяцев уровень планктона вернулся к норме, а в некоторых случаях даже превысил уровень до столкновения.

Это неожиданное восстановление было связано с содержанием железа в составе пыли астероида и его влиянием на климат.

По словам соавтора исследования, профессора Акселя Тиммерманна, железо является важным питательным веществом для водорослей, и в некоторых частях океана естественный уровень железа чрезвычайно низкий. Когда астероид выпустил в атмосферу богатую железом пыль, она впоследствии осела в океане. И этот внезапный приток железа создал идеальные условия для роста водорослей.

Как изменится морская жизнь

Исследование показало, что богатые силикатами водоросли, известные как диатомовые водоросли, получили наибольшую пользу от повышения уровня железа. Эти микроскопические организмы составляют основу морской пищевой цепи, то есть их рост будет привлекать более высокие уровни зоопланктона, который ими питается. Этот процесс запустил цепную реакцию, подтолкнув морскую жизнь на многих уровнях.

"Имитация чрезмерного цветения фитопланктона и зоопланктона может быть благоприятным для биосферы и может смягчить возникновение проблем с продовольственной безопасностью, связанных с долговременным снижением производительности земли", - отметил Даи.

Он добавил, что если наземные экосистемы будут годами восстанавливаться после падения астероида, океан может стать убежищем для многих видов. Это неожиданное преимущество может помочь сбалансировать дефицит продовольствия, вызванный снижением урожайности сельскохозяйственных культур на земле.

Как сообщал ранее УИНАН, ученые узнали, угрожает ли людям астероид 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной. Инженер Университета Аризоны Дэвид Ренкин утверждает, что вероятность столкновения этого астероида со спутником Земли составляет 0,3%. По его мнению, последствия этого столкновения, вероятно, были бы видны с нашей планеты.

"Существует вероятность того, что это приведет к выбросу определенного материала, который может ударить Землю, но я очень сомневаюсь, что это вызовет какую-то серьезную угрозу", - пояснил Ренкин.

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