Речь идет об учетной записи @POTUS (President of the United States).

Администрация Twitter намерена передать контроль над официальной учетной записью президента США демократу Джо Байдену в день инаугурации.

Читайте такжеTwitter запустил функцию исчезающих твитов по всему миру Об этом сообщил представитель соцсети Ник Пасилио. Дональд Трамп публикует свои заявления в личном аккаунте.

Пасилио уточнил, что речь идет об учетной записи @POTUS (President of the United States), также будут переданы еще несколько аккаунтов, в том числе @FLOTUS (First Lady of the United States) и @PressSec.

«Twitter активно готовится поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года»,— приводит заявление Пасилио телеканал CNN, передает kommersant. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.

Автор: УНИАН