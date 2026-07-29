Археологи вскрыли древнерусский некрополь в Киеве и обнаружили неожиданную находку (фото)

Предварительная датировка показывает, что некрополь существовал около 900 лет назад.

Украинские археологи исследовали древнерусский некрополь на окраине Киева и обнаружили в нем немало исторических артефактов XII века. Об этом сообщает в Facebook Институт археологии НАН Украины.

Полевые работы проводились в июле 2026 года совместно Институтом археологии, Национальным музеем истории Украины, студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и волонтерами. Раскопали так называемый Голосеевский курганный могильник.

Археологи отмечают, что этот некрополь открыли лишь в 2008 году, несмотря на то, что речь идет об административной территории столицы. Первые стационарные раскопки здесь провели в 2025 году. Тогда удалось подтвердить, что курганы относятся к древнерусскому периоду, однако исследованный насып оказался кенотафом – мемориальным захоронением без останков.

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В этом году археологи сосредоточились на двух крупнейших курганах первой группы. Общая площадь раскопок составила 233 квадратных метра. В насыпях и рвушках исследователи зафиксировали многочисленные остатки тризни – древесный уголь и обломки керамики, а также обнаружили два скопления обожженной древесины, которые могли быть ритуальными кострами. Кроме того, как и в прошлом году, в предматериковом слое были найдены кремневые орудия палеолитической эпохи.

В центре каждого кургана археологи обнаружили по одному мужскому захоронению. Несмотря на насыпной характер могил, они соответствовали основным христианским традициям: умерших положили головой на запад в деревянных гробах, от которых сохранились лишь железные гвозди, а никаких предметов возле скелетов не обнаружили.

В то же время исследователи нашли и необычные артефакты. "На уровне подошвы кургана 2 и в засыпке могильной ямы обнаружена целая серия женских украшений: 11 бронзовых подвесок-лунниц и два семилопастных височных кольца", – сообщили в Институте археологии.

По словам авторов исследования, учитывая пол погребенного и местоположение украшений, "их следует расценивать как "посмертные дары".

Еще одним важным результатом раскопок стало более точное датирование памятника. Благодаря анализу керамического материала удалось установить, что речь идет о захоронении XII века. Как отмечают археологи, это свидетельствует о том, что курганный обряд продолжал существовать даже в окрестностях Киева уже после распространения христианских погребальных традиций.

Исследователи предполагают, что могильник принадлежал сельскому населению Киевской округи, хотя связать его с конкретным поселением пока не удалось. Поскольку найденные семилопастные височные кольца традиционно считаются этническим признаком племени вятичей, окончательные выводы о происхождении погребенных могут помочь сделать будущие краниологические и ДНК-исследования.

Новости археологии

Как писал УНИАН, в Анголе во время строительства гидроэлектростанции археологи обнаружили древнейшие каменные сооружения, курганы и захоронения, датируемые еще XV веком – до прихода португальцев. Находки, среди которых необычные захоронения и урна с кремированными останками, ставят под сомнение прежние представления о местной архитектуре и ритуалах.

Также мы рассказывали, что более 7000 лет назад в западной пустыне Египта люди создали каменный круг Набта-Плайя, который, вероятно, использовался для наблюдения за небом и отслеживания сезонных изменений. Археологи обнаружили, что камни были ориентированы на яркие звезды, такие как Сириус, Арктур и пояс Ориона, что делает этот памятник своеобразным "Стоунхенджем Сахары".

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