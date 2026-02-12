Важнейшая находка переписала время появления человека в Америке, - археологи

Открытие археологов перевернуло с ног на голову представление о том, когда и откуда в Северной Америке взялись люди и опровергло главную теорию, которая отвечала на эти вопросы.

Ученые обнаружили человеческие отпечатки ног, сохранившиеся в древней грязи в штате Нью-Мексико. Эти отпечатки относятся к последнему ледниковому периоду, примерно 23 тыс. лет назад, когда ледники были самыми большими.

Как пишет Earth, это открытие вызвало большой интерес, поскольку оно предполагает, что люди присутствовали в Северной Америке гораздо раньше, чем думали ученые. Однако некоторые эксперты поставили под сомнение точность методов датирования.

В чем были сомнения

В первоначальном исследовании использовалось радиоуглеродное датирование семян и пыльцы растений, которое, по мнению некоторых, могло быть недостаточно надежным. Несколько лет спустя та же исследовательская группа вернулась к отпечаткам ног в Нью-Мексико и получила новые данные из высоконадежных источников.

Эти результаты показали ту же хронологию - от 20 000 до 23 000 лет назад, подтверждая присутствие людей далеко к югу от ледниковых покровов во время последнего ледникового максимума.

А теперь археолог и геолог из Университета Аризоны Вэнс Холлидей снова вернулся с новыми исследованиями, которые предлагают новые доказательства, чтобы раз и навсегда разрешить этот спор. На этот раз команда использовала радиоуглеродное датирование древней грязи, найденной рядом со следами. Анализ проводила независимая лаборатория.

Что получилось в результате

Установлено, что возраст грязи составляет от 20 700 до 22 400 лет – что совпадает с первоначальным возрастным диапазоном отпечатков. Таким образом, три разных материала (семена, пыльца и теперь грязь), датированные тремя разными лабораториями, рассказывают одну и ту же историю.

Жизнь человека в Америке

Много десятилетий история о том, как люди попали в Америку, была сосредоточена на культуре Кловис. Она была названа так в честь артефактов, найденных недалеко от Кловиса, штат Нью-Мексико. Эта группа считалась самой ранней известной группой людей, ступивших на континент.

Считалось, что люди культуры Кловис перешли из Сибири на Аляску через Берингов мост около 13 тыс. лет назад, а затем распространились на остальную часть Северной Америки.

Эта хронология легла в основу учебников, музейных экспозиций и многих археологических исследований. Она определила четкую точку происхождения человеческой жизни в Америке.

Изменение хронологии миграции

Но новое открытие Холлидея ставит под сомнение эту основу. Если люди уже ходили по этому региону 23 тыс. лет назад - задолго до окончания последнего ледникового периода - то теория о культуре Кловис отпадает.

Это предполагает, что люди достигли континента на много тысяч лет раньше, возможно, другими путями или в совершенно иных условиях.

Это меняет не только представление о том, когда люди прибыли в Америку, но и то, как они жили, передвигались и адаптировались. Это открывает новые вопросы о миграционных моделях, технологиях и выживании в доисторических ландшафтах.

