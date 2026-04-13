В мире есть млекопитающее, которое откладывает яйца и потеет молоком

Это чудо природы объясняет, как действуют принципы эволюции.

Мы привыкли различать животных по принадлежности к разным ветвям эволюции – млекопитающие, рептилии, птицы и т. д. Однако в мире есть животное, которому плевать на эти примитивные классификации. Как пишет на страницах издания Forbes американский биолог-эволюционист Скотт Треверс, этот вид выглядит так, будто природа позволила себе свободно экспериментировать, не заботясь о логике или гармонии.

Европейские натуралисты впервые увидели останки этого животного в конце XVIII века и решили, что это какая-то подделка. Но реальность заключалась в том, что животное с клювом, как у утки, хвостом, как у бобра, и мехом, как у выдры, существует. И живет оно в восточной части Австралии.

"Утконос – это то, что могло бы произойти, если бы эволюции позволили рисовать свободно, не заботясь о согласованности", – шутит Треверс.

Автор публикации последовательно разбирает три самые удивительные биологические особенности утконоса, каждая из которых подтверждена научными исследованиями.

Откладывание яиц

Утконос принадлежит к древней группе млекопитающих – монотремам, наряду с ехиднами. В отличие от всех других современных млекопитающих, которые рожают живых детенышей, эти существа откладывают яйца. Как отмечается в публикации, на первый взгляд это противоречит самому определению млекопитающего, однако монотремы отделились от общего эволюционного древа гораздо раньше, чем живорождение стало доминирующей стратегией.

После вылупления из яйца детеныши рождаются слепыми, недоразвитыми и полностью зависимыми от материнской заботы. Треверс подчеркивает, что откладывание яиц у утконосов сочетается с характерным исключительно для млекопитающих вскармливанием детенышей материнским молоком.

Молочный "пот"

Следующий поразительный факт об утконосах касается именно процесса лактации. Самки производят молоко и кормят им детенышей в течение нескольких месяцев после вылупления. Но утконос, в отличие от обычных млекопитающих, не имеет сосков.

Молочные железы открываются непосредственно на коже живота. Молоко выделяется через специальные протоки и собирается в бороздках, откуда детеныши его слизывают.

"В некотором смысле, они будто "потеют" своим молоком", – пишет Треверс.

Конечно, это не пот с физиологической точки зрения, это настоящее молоко со всеми необходимыми жирами, белками и иммунными компонентами. Однако сам способ выделения молока указывает на то, что это эволюционно значительно более древний метод, чем грудное вскармливание.

"Нюх" на электричество

Третья уникальная черта утконосов связана с охотой. Эти существа часто охотятся в мутной воде, где видимость практически нулевая. Во время погружения они закрывают глаза, уши и ноздри, но все равно эффективно находят мелких беспозвоночных в донном иле.

Как говорится в публикации, секрет заключается в электрорецепции: в коже клюва расположены чувствительные рецепторы, которые улавливают слабые электрические поля от мышечных сокращений добычи. Эта способность работает в паре с механорецепцией – восприятием давления и движения воды, – что позволяет животному понимать полную картину окружающей среды даже в полной темноте.

Поскольку электрорецепция не характерна для млекопитающих, утконосы обладают ею либо как наследием от какого-то еще более древнего предка, либо же смогли развить ее самостоятельно для охоты в своих специфических условиях.

В итогах автор статьи подчеркивает, что три описанные черты делают утконоса уникальным, но в то же время подтверждающим, а не опровергающим логику эволюции.

"Утконос – это не набор несочетаемых частей. Это целостный организм, сформировавшийся в течение миллионов лет эволюции. Хотя он может казаться исключением из правил биологии, ученые считают утконоса доказательством того, что правила шире, гибче и креативнее, чем мы часто предполагаем", – пишет Треверс.

