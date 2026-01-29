Данные о Великой пирамиде перевернуты с ног на голову: ученые начали спорить

Новые данные указывают на затерянную цивилизацию, существовавшую 20 тыс. лет назад.

Более века египтологи датировали Великую пирамиду примерно 2580 годом до нашей эры, то есть ей около 4600 лет. Но новое и весьма спорное исследование утверждает, что она может быть на десятки тысяч лет старше.

Как пишет Daily Mail, итальянский инженер Альберто Донини из Болонского университета заявил, что эрозионные процессы у основания пирамиды предполагают, что она могла быть построена от 20 тыс. до 40 тыс. лет назад, что намного раньше, чем считает научное сообщество.

Метод относительной эрозии Донини позволил оценить возраст пирамиды, сравнивая степень эрозии камней. Измеряя разницу в износе, он рассчитал, как долго более старые камни находились на открытом воздухе, получив даты, значительно превышающие традиционные оценки.

Исследование, еще не прошедшее рецензирование, изучило 12 точек вокруг основания пирамиды. В каждой точке был получен разный возраст, варьирующийся от 5700 до более 54 тыс. лет.

Однако среднее значение указывало на 68-процентную вероятность того, что пирамида была построена примерно от 11 тыс. до 39 тыс. лет назад, при общем среднем значении около 24 900 лет.

Донини подчеркнул, что его метод не дает точной даты постройки, а лишь диапазон возраста пирамды. "Хотя полученные диапазоны дат широки, выводы указывают на низкую вероятность официальной археологической датировки 2560 г. до н.э.", - прокомментировал ученый.

Донини также предположил, что фараон Хуфу отремонтировал пирамиду, а не построил ее, что потенциально может пересмотреть предположения о том, кто на самом деле ее создал.

Издание отметило, что если предложенные Донини даты точны, Великая пирамида может предшествовать не только правлению Хуфу, но и возникновению любых известных развитых цивилизаций, поднимая вопросы об истории человечества и архитектурных знаниях в далеком прошлом.

Исследование вызвало оживленные споры

Исследование бросает вызов давно устоявшимся представлениям о Древнем Египте и вызвало дебаты среди археологов, историков и инженеров.

Некоторые ученые сказали, что данные о строительстве пирамиды всегда восновном опирались на текстовые источники, такие как более поздние надписи, найденные внутри памятника, которые могут не отражать первоначальный период строительства.

Подход Донини отличается от традиционной археологической датировки, которая часто опирается на исторические записи, радиоуглеродный анализ органических материалов или стилистические сравнения с другими памятниками.

Пирамиды Гизы

Великая пирамида Гизы, самая большая из трех пирамид на плато Гиза, была построена фараоном Хуфу во времена Четвертой династии Египта.

Она стоит рядом с пирамидой Хафре, пирамидой Менкаура и Большим Сфинксом, все они окутаны тайной из-за их точного расположения, необычных методов строительства и спорного предназначения.

