Уникальная находка: археологи обнаружили образец римского хлеба 2000-летней давности

Археологи обнаружили редкий образец римского хлеба возрастом около 2000 лет, который сохранился благодаря обугливанию, сообщает Interesting Engineering.
Находку сделали на территории бывшего римского военного лагеря Виндонисса, который располагается в районе Виндиша на территории современной Швейцарии. Хлеб был найден во время раскопок на месте будущего строительства.
Археоботаник из отдела интегративной и естественной доисторической археологии Базельского университета заявил, что речь идёт о небольшом плоском хлебе диаметром около 10 сантиметров и толщиной около 3 сантиметров. Он, вероятно, использовался как часть повседневного рациона римских солдат. Археологи планируют перевезти эту небольшую лепешку в лабораторию в Вене для анализа ее состава.
Исследователи отмечают, что органические материалы редко сохраняются на протяжении тысячелетий, однако в данном случае хлеб уцелел благодаря процессу карбонизации – он был обожжён, что предотвратило его разложение.
Виндонисса в римскую эпоху была важным военным форпостом на северной границе империи, что позволяет связать находку с повседневной жизнью легионеров, включая их питание и условия службы.
Эксперты подчёркивают, что такие находки представляют особую ценность, поскольку дают представление не о военной технике или архитектуре, а о бытовых аспектах жизни – в данном случае о рационе и пищевых привычках римских солдат.
