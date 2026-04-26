Уникальная находка: археологи обнаружили образец римского хлеба 2000-летней давности

Хлеб был найден во время раскопок на месте будущего строительства.

Археологи обнаружили редкий образец римского хлеба возрастом около 2000 лет, который сохранился благодаря обугливанию, сообщает Interesting Engineering.

Находку сделали на территории бывшего римского военного лагеря Виндонисса, который располагается в районе Виндиша на территории современной Швейцарии. Хлеб был найден во время раскопок на месте будущего строительства.

Археоботаник из отдела интегративной и естественной доисторической археологии Базельского университета заявил, что речь идёт о небольшом плоском хлебе диаметром около 10 сантиметров и толщиной около 3 сантиметров. Он, вероятно, использовался как часть повседневного рациона римских солдат. Археологи планируют перевезти эту небольшую лепешку в лабораторию в Вене для анализа ее состава.

Исследователи отмечают, что органические материалы редко сохраняются на протяжении тысячелетий, однако в данном случае хлеб уцелел благодаря процессу карбонизации – он был обожжён, что предотвратило его разложение.

Виндонисса в римскую эпоху была важным военным форпостом на северной границе империи, что позволяет связать находку с повседневной жизнью легионеров, включая их питание и условия службы.

Эксперты подчёркивают, что такие находки представляют особую ценность, поскольку дают представление не о военной технике или архитектуре, а о бытовых аспектах жизни – в данном случае о рационе и пищевых привычках римских солдат.

Недавно внутри древнеегипетской мумии археологи обнаружили папирусную копию "Илиады" Гомера. Это первый случай в истории, когда в процессе консервации использовался греческий литературный текст. Данное открытие имеет огромное значение для изучения погребальных обрядов Древнего Египта.

Ранее также в Египте археологи обнаружили абсолютно круглый храм, посвященный божеству Пелусию. Это сооружение, которому 2200 лет, оснащено сложной водопроводной инфраструктурой и было соединено с Нилом, что предполагает использование воды для ритуалов.

