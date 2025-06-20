Ученые выяснили, что моллюски умеют находить микробов.

Каждый человек знает, что если мясо неприятно пахнет - оно, скорее всего, испорчено, и есть его нельзя. У осьминогов нет носов, но есть присоски, и именно они помогают моллюскам выживать в океане. Об этом пишет Science со ссылкой на исследование, опубликованное в Cell.

Как осьминоги находят опасные вещества

В материале сказано, что моллюски могут использовать набор "вкусовых" сенсоров на своих присосках, чтобы избегать употребления опасной пищи, так же как люди отвергают неприятный запах. На гниющей пище активизируются бактерии, которые вырабатывают определенные молекулы - на них "реагируют" присоски осьминога. Тогда моллюск отказывается от еды, которая может навредить ему или потомству.

Ученые говорят, что примеры такого взаимодействия с окружающей средой уже встречались. Организмы под названием "хоанофлагелляты" объединяются в группу, если обнаруживают вредоносные бактерии, и начинают функционировать как единый организм, "предупреждая" друг друга - это дает им преимущество в выживании перед другими одноклеточными.

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Николас Беллоно, молекулярный биолог из Гарвардского университета, предположил, что осьминоги также могут реагировать на микробы, с которыми они сталкиваются. Он и его коллега Ребекка Сепела наблюдали, как самка калифорнийского двупятнистого осьминога ( Octopus bimaculoides ) в лаборатории перебирала свои яйца и выбрасывала некоторые из них. Когда Сепела посмотрела на эти яйца с помощью сканирующего электронного микроскопа, она заметила, что выброшенные были покрыты микробами.

Возможно, говорит она, что самка обнаружила микробы и выбросила испорченные яйца, чтобы не допустить заражения всей кладки. То же самое, по мнению ученых, происходит и с добычей - моллюски выбрасывают крабов с бактериями на панцирях.

Поэтому Сепела и ее коллеги копнули глубже и идентифицировали около 300 видов микробов, которые были более распространены на поверхности яиц и панцирей крабов, которые осьминоги отвергали. Исследователи собрали химические вещества, вырабатываемые этими микробами, и поместили их в чашку с генно модифицированными клетками. Ученым пришлось изменить ДНК клеток, чтобы они приобрели рецепторы, идентичные с теми, что есть на присосках осьминога.

Когда эти клетки (рецепторы) обнаруживали молекулы вредоносных бактерий, клетки производили электрические сигналы, которые у живого осьминога отправляли бы сообщения в мозг животного.

Самыми сильными "раздражителями" оказались светящийся химикат H3C на разлагающихся панцирях крабов и соединение LUM на яичной скорлупе. Затем команда нанесла химикат H3C на пластиковых крабов и позволила осьминогам исследовать игрушки. Моллюски быстро попытались съесть крабов без H3C, но отвергли тех, у кого был химикат. После этого ученые провели еще один эксперимент - сделали гелевые яйца и нанесли на них LUM - соединение, найденное на яичной скорлупе. В итоге матери-осьминоги делали то же самое с поддельными яйцами - вынашивали желейные яйца без LUM рядом со своими собственными кладками, одновременно выбрасывая те, на которых был химикат.

Хизер Эйстен, биолог из Мичиганского государственного университета, говорит, что бактерии выплевывают химикаты каждый день, и было бы странно, если бы осьминоги не обратили на это внимания. Тем не менее, ученая считает работу, проведенную Cell, примером высокого уровня мастерства.

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