Благополучие людей и планеты на тысячелетия вперед может обеспечить водород Северного моря. Но есть одно важное условие.

Ученые из многих стран пытаются снизить нагрузку на экологию при добыче и использовании энергоресурсов. Как пишет Ecoportal, в этом может помочь водород, который имеет близкий к нулю уровень выбросов. Но процесс производства водородного топлива достаточно сложный и на текущем этапе очень дорогой из-за высокой энергоемкости.

Но вероятное решение найдено, говорится в материале. В Северо-Западной Европе обсуждается массовая добыча водорода способом электролиза – то есть из морской воды. В планах к 2030 году разработать электролизеры общей мощностью около 30–40 гигаватт.

По данным базы данных проектов по производству водорода Международного энергетического агентства, проекты в Северном море приведут к производству водорода с низким уровнем выбросов в объеме около 3 млн тонн в год к 2030 году. Это составит почти 40% от выработки электроэнергии в Северо-Западной Европе.

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Издание называет Северное море золотой жилой, которая поможет обеспечить страны Северно-Западной Европы водородом и мощностями для расширения ветроэнергетики. Разрабатывается план по увеличению мощностей ветроэнергетики с 30 ГВт до 120 ГВт к 2030 году, а затем до колоссальных 300 ГВт к 2050 году. Это мощность в дальнейшем и обеспечит наработку водорода.

Расширение использования водородного топлива

Напомним, что первую в мире водородную электростанцию планирует построить Великобритания. Она должна быть готова к 2027 году. Еще через пару лет там же будет построен и завод по наработке водорода.

А промышленность тем временем уже готовит прототипы машин на водородном топливе. Во Франции уже демонстрировали прототип бизнес-джета, который будет использовать два электродвигателя и систему водородных топливных элементов. Как заявляли разработчики, по скорости и комфорту этот самолет не будет уступать существующим моделям.

Военные также готовы переходить на водородную технику. Ряд оборонных компаний в Южной Корее уже тестируют водородные топливные элементы для танков, военных кораблей и подводных лодок.

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