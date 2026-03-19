Ученые обнаружили гигантские туннели, которые не были созданы ни людьми, ни природой

Под холмами южной Бразилии и северной Аргентины ученые обнаружили огромные туннели, которые, скорее всего, были вырыты гигантскими животными ледникового периода. Об этом пишет Daily Galaxy.

Туннели, которые простираются на расстояние до 548 метров и достаточно широки, чтобы по ним мог пройти взрослый человек, не были созданы людьми или естественными геологическими процессами.

"За последнее десятилетие исследователи нанесли на карту более 1 500 таких гигантских туннелей, открыв древний подземный мир, который когда-то населяли колоссальные животные. Эти проходы, простирающиеся сквозь твердую скалу, имеют на стенах характерные следы от когтей, что свидетельствует о том, что их вырыли доисторические гиганты", - объясняют в материале.

Загадочные туннели, не имеющие объяснения

Эти подземные камеры не похожи на типичные пещеры, созданные реками или геологическими силами. Как отметил геолог из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Генрих Френк, форма и структура туннелей не соответствуют ни одному из известных природных или искусственных образований.

"В мире не существует ни одного геологического процесса, который создавал бы длинные туннели с круглым или эллиптическим поперечным сечением, разветвляющиеся, поднимающиеся и опускающиеся, со следами от когтей на стенах. Я [также] видел десятки пещер неорганического происхождения, и в этих случаях совершенно очевидно, что роющие животные не принимали участия в их создании", - отметил ученый.

Кроме того, эти туннели находятся в местах, где копать было бы сложно как людям, так и машинам. Поэтому это дает основания предположить, что именно гигантские ленивцы создали эти невероятные подземные сооружения.

Кто был строителем туннелей?

Чтобы это выяснить, исследователи изучили размеры нор и следы от когтей на стенах. Самые большие туннели имеют не менее 2 метров в ширину и высоту, что соответствует размерам гигантских наземных ленивцев, в частности мегатерий. Этот вид, который мог вырастать до 3,5 метров в высоту и весить до четырех тонн, считается главным "строителем" этих туннелей.

В частности, команда Фрэнка обнаружила, что длинные, изогнутые следы от когтей на стенах соответствуют характеристикам когтей ленивцев, а не более коротким когтям других животных, таких как броненосцы.

"Итак, если животное весом 90 фунтов (40 кг - УНИАН), живущее сегодня, роет нору размером 16 дюймов на 20 футов (40 см на 6 м - УНИАН), то что же могло бы вырыть нору шириной пять футов (1,5 м - УНИАН) и длиной 250 футов (76 м - УНИАН)? Нет никакого объяснения - ни хищники, ни климат, ни влажность. Я действительно не знаю", - высказался геолог.

Другие интересные находки

Как писал УНИАН, ранее археологи нашли затерянный средневековый город, который исчез бесследно. На этой территории копатели с металлоискателями обнаружили более 400 артефактов, некоторые из них датируются еще бронзовым веком, а несколько относятся к периоду Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в Китае строители случайно наткнулись на останки огромного существа длиной 28 метров. В частности, был обнаружен частичный скелет, включавший три спинных позвонка и шесть хвостовых позвонков, которые были очень хорошо сохранились в камне.

