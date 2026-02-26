Польша обнаружила секретные подземные туннели на границе с Беларусью, - The Telegraph

За прошлый год пограничники нашли четыре таких объекта.

На границе Польши с Беларусью нашли тайные подземные туннели. Через них Россия переправляет в Европу нелегальных мигрантов в рамках гибридной войны против Запада.

Как сообщает The Telegraph, в 2025 году польские пограничники обнаружили четыре таких объекта. Отмечается, что к строительству туннелей были привлечены специалисты с Ближнего Востока. Эксперты предполагают, что речь может идти о курдских боевиках, Исламском государстве или поддерживаемых Ираном прокси.

Один из крупнейших таких туннелей был обнаружен вблизи села Наревка на востоке Польши в середине декабря. Издание пишет, что его использовали 180 нелегальных мигрантов – преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство из них было арестовано после выхода из туннеля. Речь идет про 130 человек.

Видео дня

По данным Польши, туннель имел высоту 1,5 м. Вход с беларуской стороны был скрыт в лесу.

"Тоннель простирался примерно на 50 метров с беларуской стороны границы и на 10 метров с польской стороны", – говорится в материале.

На видео из этих туннелей видна конструкция, похожая на подвал, с бетонными опорами, закрепленными по бокам, чтобы предотвратить ее обрушение. Военные эксперты отмечают, что единственными группами на Ближнем Востоке, которые, как известно, способны строить такие туннели, являются Хамас в секторе Газа, Хезболла в Ливане, некоторые группировки в Курдистане и, возможно, Исламское государство.

Американский военный историк Линетт Нусбахер говорит, что похожие сооружения можно было увидеть после войны в Ливане:

"Одно из того, что мы сразу увидели после войны в Ливане в 2006 году, – это парады бетономешалок, выстроившихся в очередь на юге Ливана... Мы видели множество иранских туннельных сооружений. У нас также есть достаточно доказательств того, что Хамас делает то же самое в Газе".

Российские провокации в Европе

The Telegraph сообщает, что российские шпионы массово покупают недвижимость, расположенную недалеко от военных объектов в разных странах Европы. Издание утверждает, что эту недвижимость РФ планирует использовать как стартовые площадки для координированного наблюдения, саботажа и тайных атак.

Ранее в СМИ также рассказывали, что группа "Вагнер" помогает Кремлю дестабилизировать ситуацию в Европе. Рекрутеры ЧВК, которая участвовала в российской войне против Украины, теперь вербуют экономически уязвимых европейцев для совершения диверсий на территории НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: