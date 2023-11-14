Ореол ледяного материала под названием облако Оорта находится на самом дальнем краю Солнечной системы.

Время от времени в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства прилетает комета или астероид. В последние годы наблюдалось два межзвездных объекта: Оумуамуа в 2017 году и Борисов в 2019 году.

Тогда можно было бы предположить, что в прошлом по крайней мере некоторые межзвездные объекты сталкивались с Землей. Но на Земле еще никогда не находили межзвездный метеорит. Новое исследование, опубликованное на arxiv.org, утверждает, что это происходит потому, что облако Оорта гораздо более активно, чем мы думали, пишет Universe Tosay.

Облако Оорта - это ореол ледяного материала на самом дальнем краю Солнечной системы, где гравитация Солнца едва достаточно сильна, чтобы удерживать его на звездной орбите. Когда другая звезда проходит недалеко от Солнца, объекты из облака Оорта могут быть отброшены во внутреннюю часть Солнечной системы, где они могут стать долгопериодическими кометами.

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Ученые никогда не наблюдали облако Оорта, но знают, что оно существует, потому что кометы могут приближаться к Солнцу со всех направлений, а не только из плоскости орбит планет.

Астрономы могут отличить объекты облака Оорта от межзвездных объектов по их орбитам. Межзвездные объекты имеют гиперболическую орбиту, а это означает, что, если проследить их путь исключительно под гравитационным влиянием Солнца, он продолжит движение в межзвездное пространство и никогда не вернется.

С другой стороны, у объектов облака Оорта орбитальный путь замкнут. Они могут путешествовать в самые отдаленные регионы космоса, но гравитационно связаны с Солнцем.

Конечно, некоторые межзвездные объекты могли бы приблизиться к Юпитеру или другой планете, где гравитационное притяжение этого мира сместит их на связанную орбиту. Поэтому некоторые межзвездные объекты могут выглядеть похожими на объекты облака Оорта. Противоположная случайная встреча, когда объект из облака Оорта выталкивается на гиперболическую орбиту, считалась гораздо более редкой.

Ученые наблюдали несколько метеоров с гиперболической траекторией. Объединив несколько изображений траектории метеора, они могли рассчитать путь входа в атмосферу Земли. Например, в этом исследовании команда изучила метеор, замеченный в Финляндии в 2022 году, который, судя по всему, имел гиперболическую траекторию.

Ученые обнаружили, что, исходя из погрешностей наблюдений, метеор статистически скорее является потревоженым объектом облака Оорта, чем настоящим межзвездным объектом.

Применив ту же статистику к шести другим гиперболическим метеорам, они обнаружили, что четыре из них демонстрируют аналогичную статистическую склонность к объектам Оорта. Это означало бы, что большинство гиперболических метеоров не являются межзвездными.

Межзвездные объекты, вероятно, все же сталкивались с Землей, но реже, чем предполагали первоначальные данные.

Другие новости о космосе

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы обнаружили новый самый отдаленный объект Солнечной системы, получивший название FarFarOut. Это неизвестное до сих пор космическое тело расположено от Солнца в 140 раз дальше, чем планета Земля.

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