Банки в Китае боятся американских санкций. поэтому приостанавливают платежи.

Производитель бытовой техники на юге Китая сталкивается с трудностями при поставке своей продукции в Россию из-за того, что крупные банки Китая приостанавливают платежи за такие транзакции из-за беспокойства санкциями США, пишет Reuters.

По словам основателя компании, для расчетов за электротовары компания из провинции Гуандун рассматривает возможность использования валютных брокеров, действующих вдоль границы Китая с Россией. "Вы просто не можете вести бизнес должным образом, используя официальные каналы", – сказал бизнесмен. Он пояснил, что крупные банки теперь тратят месяцы, а не дни, чтобы очистить платежи из России. Это заставляет использовать нетрадиционные каналы платежей или сокращать свой бизнес.

Угроза санкций США для китайских банков

Отмечается, что США ввели ряд санкций против России и российских компаний после вторжения в Украину в 2022 году. Теперь угроза распространения этих санкций на банки в Китае, что создает растущую проблему для малых китайских экспортеров, сообщили агентству семь торговых и банковских источников, знакомых с ситуацией.

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По словам журналистов, поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования транзакций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются к небольшим приграничным банкам и подпольным каналам финансирования, таким как денежные брокеры, и даже к запрещенной криптовалюте. Другие полностью отступили с российского рынка, сообщили источники.

Переход в "подполье"

Банкир одного из крупных государственных банков сообщил основателю компании, что финучреждение усилило контроль за бизнесом, связанным с Россией, чтобы предотвратить санкционные риски. Начиная с прошлого месяца, китайские банки усилили проверку транзакций, связанных с Россией, или вообще прекратили деятельность.

"Транзакции между Китаем и Россией все чаще будут происходить через подпольные каналы. Но эти методы связаны со значительными рисками", – рассказал руководитель торговой организации.

Осуществление платежей в криптовалюте, запрещенной в Китае с 2021 года, может быть единственным вариантом, сказал российский банкир, базирующийся в Москве.

В то же время Reuters не смогло определить объем транзакций, которые перешли из крупных банков на менее известные маршруты.

Предупреждение Китаю от США

Государственный секретарь (глава МИД) США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи с руководителем Китая Си Цзиньпином заявил, что если Пекин не примет меры для решения проблемы с поддержкой военных усилий Москвы, это сделает Вашингтон. Блинкен прямо пригрозил Китаю введением санкций в качестве наказания за поддержку российской агрессивной войны против Украины.

Ранее УНИАН писал, что США готовят проект санкций, которые грозят отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что такие рычаги остановят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства.

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