Релиз бета-версии iOS 18 состоится уже в июне, а широкой аудитории она будет доступна в сентябре. В ожидании ее выхода издание MacRumors собрало слухи о главных функциях новой операционной системы.
Пока что Apple не раскрывала особенности будущей ОС и смартфоны, которые смогут ее установить. Но в январе обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что iOS 18 станет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone. Среди самых ожидаемых функций:
- Искусственный интеллект: iOS 18 будет включать новые генеративные функции ИИ для Siri, Apple Music, "Сообщений", "Здоровья" и многого другого. Apple рассчитывает наладить работу этих функций локально на устройствах, то есть ими можно будет пользоваться без интернета.
- Более настраиваемый главный экран. Прямо как в Android, пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно. Например, можно будет свободно менять расположение значков.
- Поддержка стандарта обмена сообщениями RCS. По сравнению с SMS, этот стандарт работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит фактически бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android. Сейчас такая возможность есть только у владельцев iPhone.
- Пользовательские маршруты в Apple Maps. В iOS 18 ожидается как минимум две новые функции "Карт", включая пользовательские маршруты и топографические карты. Они позволят установить точки, по которым юзеры хотят проехать.
- ИИ-помощник для просмотра браузера Safari. Еще одна новая функция генеративного искусственного интеллекта, которая потенциально появится в iOS 18 – это помощник по просмотру в Safari, но конкретные подробности пока неизвестны.
Еще в iOS 18 добавят режим слухового аппарата для наушников AirPods Pro, обновленный CarPlay, совместные плейлисты Apple Music, функцию быстрого подключения к телевизорам в отелях и другие фишки.
При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.
В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.
А до конца 2024 года выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, "революционные" Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".