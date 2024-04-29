Самой важной опцией станет внедрение технологий искусственного интеллекта, а сама система получит больше настроек кастомизации.

Релиз бета-версии iOS 18 состоится уже в июне, а широкой аудитории она будет доступна в сентябре. В ожидании ее выхода издание MacRumors собрало слухи о главных функциях новой операционной системы.

Пока что Apple не раскрывала особенности будущей ОС и смартфоны, которые смогут ее установить. Но в январе обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что iOS 18 станет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone. Среди самых ожидаемых функций:

Искусственный интеллект: iOS 18 будет включать новые генеративные функции ИИ для Siri, Apple Music, "Сообщений", "Здоровья" и многого другого. Apple рассчитывает наладить работу этих функций локально на устройствах, то есть ими можно будет пользоваться без интернета.

iOS 18 будет включать новые генеративные функции ИИ для Siri, Apple Music, "Сообщений", "Здоровья" и многого другого. Apple рассчитывает наладить работу этих функций локально на устройствах, то есть ими можно будет пользоваться без интернета. Более настраиваемый главный экран . Прямо как в Android, пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

. Прямо как в Android, пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно. Например, можно будет свободно менять расположение значков. Поддержка стандарта обмена сообщениями RCS. По сравнению с SMS, этот стандарт работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит фактически бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android. Сейчас такая возможность есть только у владельцев iPhone.

По сравнению с SMS, этот стандарт работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит фактически бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android. Сейчас такая возможность есть только у владельцев iPhone. Пользовательские маршруты в Apple Maps. В iOS 18 ожидается как минимум две новые функции "Карт", включая пользовательские маршруты и топографические карты. Они позволят установить точки, по которым юзеры хотят проехать.

В iOS 18 ожидается как минимум две новые функции "Карт", включая пользовательские маршруты и топографические карты. Они позволят установить точки, по которым юзеры хотят проехать. ИИ-помощник для просмотра браузера Safari . Еще одна новая функция генеративного искусственного интеллекта, которая потенциально появится в iOS 18 – это помощник по просмотру в Safari, но конкретные подробности пока неизвестны.

Еще в iOS 18 добавят режим слухового аппарата для наушников AirPods Pro, обновленный CarPlay, совместные плейлисты Apple Music, функцию быстрого подключения к телевизорам в отелях и другие фишки.

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При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

А до конца 2024 года выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, "революционные" Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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