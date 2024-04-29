Контроль острова Нестрига не позволит оккупантам приближаться к позициям Сил обороны.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине существенно повысит качество контроверсионных мероприятий.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там на самом деле много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", - рассказал спикер в эфире "Громадського радіо".

Он утверждает, что Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше идет устье реки.

Видео дня

"Фактически это наш берег. На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен. Некоторое время он считался серой зоной", - добавил Плетенчук.

ВСУ заняли остров Нестрига - детали

28 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что Силы обороны установить контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: