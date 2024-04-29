Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что взятие Силами обороны под свой контроль острова Нестрига на Херсонщине существенно повысит качество контроверсионных мероприятий.
"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там на самом деле много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", - рассказал спикер в эфире "Громадського радіо".
Он утверждает, что Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше идет устье реки.
"Фактически это наш берег. На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен. Некоторое время он считался серой зоной", - добавил Плетенчук.
ВСУ заняли остров Нестрига - детали
28 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что Силы обороны установить контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.