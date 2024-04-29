Рядом с реальными самолетами захватчики нарисовали дополнительные силуэты. Возможно, на одном аэродроме сосредоточена пятая часть Ту-22М3.

Спутники показали, сколько российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 стоят на аэродроме "Моздок" РФ, откуда эти самолеты взлетают, чтобы наносить по Украине массированные удары ракетами Х-22.

По данным издания Defense Express, ссылающегося на спутниковые фото от OSINT-аналитика под ником Evergreen Intel, по состоянию на 22 апреля на аэродроме "Моздок" было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и примерно два десятка вертолетов различных типов.

Кроме того, оккупанты по непонятным причинам еще и нарисовали там силуэты фейковых Ту-22М3 и Су-24М/МР.

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"Такие данные важны сразу с нескольких ракурсов. Для начала можем вспомнить, что, по сообщениям Воздушных Сил, российские оккупанты в течение последнего месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3: пять ракет этого типа были применены 22 марта, три ракеты - 28 марта, и шесть ракет - во время удара 19 апреля (в итоге, две Х-22 были сбиты)", - отмечают аналитики.

Они также напоминают, что также 19 апреля Силы обороны Украины сбили один Ту-22М3 и, судя по месту его падения, он, вероятно, летел на аэродром "Моздок".

"Если исходить из данных, что в строю "ВКС РФ" по факту есть только 30 бомбардировщиков Ту-22М3, то получается, что российские военные только на одном аэродроме сосредоточили минимум пятую часть от флота этих самолетов. Стоит напомнить, что рашисты начали использовать аэродром "Моздок" как базу для своих Ту-22М3, привлеченных для ударов по Украине, не позднее конца мая 2023 года", - сообщает издание.

Говорится, что ранее аэродром мог находиться на ремонте, который стартовал в 2020 году. До 1992 года "Моздок" использовался как база для Ту-95МС, а в 2016 году россияне с этого аэродрома поднимали те же Ту-22М3 как классические "бомбовозы" для ударов по Сирии.

Кроме того, с ноября 2023 года по март 2024 года противник использовал "Моздок" как базу для МиГ-31К под ракеты "Кинжал". В частности, спутниковые снимки за январь 2024 года показывали, что на этом аэродроме стояло два самолета этого типа.

Украина сбила Ту-22М3

Напомним, украинские военные в середине апреля впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3.

В то же время эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что вражеский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить из Patriot. По его словам, версия России о том, что самолет упал из-за технической неисправности, является "крайне маловероятной".

После сбития Ту-22М3 РФ уменьшила активность использования авиации на фронте, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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