В 2023 году Россия все еще смогла продать железорудную продукцию и черные металлы на сумму 3 млрд евро, что помогло финансировать ее войну против Украины и демократии.

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) призвала Европейский Союз к активным действиям для прекращения импорта железорудной и черных металлов из России. В 2023 году Россия продала железорудную продукцию и черные металлы на сумму 3 млрд евро. Об этом говорится в сообщении НАДПУ.

"НАДПУ направила письма с призывом к решительным действиям к президенту Еврокомиссии, министру иностранных дел Франции и другим влиятельным европейским деятелям. Европейский Союз наложил санкции на российскую продукцию, но они, к сожалению, неполные. Как результат, импорт железорудной продукции и черных металлов из России все еще остается на высоком уровне, а это означает миллиарды евро, перетекающие в российскую военную машину", - говорится в сообщении.

В НАДПУ отметили: в 2023 году Россия все еще смогла продать железорудную продукцию и черные металлы на сумму 3 млрд евро, что помогло финансировать ее войну против Украины и демократии.

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"Это также негативно влияет на украинские и европейские компании, поскольку российские экспортеры демпингуют на европейском рынке, делая неконкурентоспособными местных производителей", - отметили в Ассоциации.

В НАДПУ также подробнее объяснили о санкционных исключениях, которые нужно отменить. Так, до сих пор не наложены санкции на российскую железорудную продукцию - аглоруду, концентрат и окатыши. Кроме того, в 12-м пакете санкций продлен на 4 года период санкционных исключений для российских слябов в объемах, достаточных для покрытия собственных потребностей российских перекатных заводов в ЕС и реализации другим заводам.

Также в 12-м пакете были приняты дополнительные санкции против российского чугуна и железа прямого восстановления DRI/HBI, однако они также предусматривают завышенные квоты в переходный период.

"Украина вместе с другими европейскими странами готова заменить российскую продукцию на европейском рынке. И это должно стать свидетельством партнерских отношений и поддержки украинского бизнеса. Мы призываем ЕС к решительным действиям и рассчитываем на взаимопонимание и поддержку", - отметили в Ассоциации.

НАДПУ предлагает внести изменения в санкционное законодательство ЕС и дополнить перечень запрещенных к ввозу товаров железорудной продукцией, уменьшить квоты на ввоз для чугуна, железа прямого восстановления и слябы.

Напомним, в декабре ЕС ввел уже 12 пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продлено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) раскритиковала это решение: там заявили, что это историческая ошибка, которая искажает конкуренцию на европейском рынке и подпитывает порочную систему, которая не только ослабляет санкции ЕС против РФ, но и противоречит климатическим целям блока.