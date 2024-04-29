Гонка за высадку астронавтов на поверхность Луны получила название "Программа Аполлона на стероидах".

Япония может опередить Китай в вопросе высадки на Луну, поскольку президент США Джо Байден пообещал, что японский астронавт станет первым неамериканцем, который приземлится на лунную поверхность в ходе того, что НАСА называет новой "космической гонкой".

В соответствии с планом, изложенным Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой 10 апреля, Япония будет тесно сотрудничать с США, чтобы отправить одного из своих астронавтов на Луну в рамках миссии НАСА "Артемида" сначала в 2028 году, а затем в 2032 году, пишет Independent.

Это ставит Японию в конкуренцию Китаю, который ранее объявил о планах отправить астронавтов на Луну к 2030 году.

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Китай также планирует построить совместную с Россией лунную базу к 2035 году на фоне того, что глава НАСА Билл Нельсон неоднократно называл новой "космической гонкой".

"Мы считаем, что большая часть их так называемой гражданской космической программы является военной программой. И я думаю, что, по сути, мы участвуем в гонке", - заявил Нельсон ранее в этом месяце, имея в виду Китай.

Теперь стремление Японии опередить Китай может побудить Пекин расширить свои собственные планы, сообщили аналитики газете South China Morning Post.

Китай уже активизировал свою космическую программу, успешно построив свою космическую станцию и планируя в ближайшие дни посадить зонд на обратную сторону Луны, которая постоянно обращена от Земли.

Китай также может начать исследование южного полюса Луны в поисках воды посредством беспилотных миссий, запланированных на 2026 и 2028 годы.

"Китай добился выдающихся успехов, особенно за последние 10 лет, но они очень, очень скрытны", - сказал Нельсон, который неоднократно предупреждал, что Китай может претендовать на любые лунные водные ресурсы как на свои собственные.

"Китай действительно вложил в это много денег, и в их бюджете есть много возможностей для роста. Я думаю, что нам просто лучше не терять бдительности", - добавил глава НАСА.

Между тем, предлагаемая совместная миссия США и Японии будет опираться на японский опыт управления герметичным марсоходом на Луне, в то время как США будут обеспечивать полеты и подготовку астронавтов, а также "управлять рисками этих сложных и вдохновляющих миссий на поверхность Луны", согласно заявлению Белый дом.

"Они прекрасно понимают, что конкурируют с Китаем в освоении Луны, поэтому это будет программа "Аполлон" на стероидах", - сказал Кадзуто Судзуки, профессор научно-технической политики Токийского университета.

Исследование Луны - детали

Вашингтон поручил NASA создать единый стандарт времени на Луне и других небесных тел. Как сообщает Reuters, поручение связано с тем, что Соединенные Штаты стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущих лунных гонкок между странами и частными компаниями.

По данным издания, глава Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP), согласно документу, с которым ознакомился Reuters, поручил космическому агентству работать с подразделениями правительства США, чтобы к концу 2026 года разработать соответствующий план для создания скоординированного лунного времени (LTC).

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