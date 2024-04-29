Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,84 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 апреля, не менялся и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 39,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не претерпел изменений и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар не изменился и составляет 39,89 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,82 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем прогнозе отметил, что приближение пасхальных праздников может стать фактором временного снижения валютных курсов, однако этот фактор будет временным и не приведет к глобальным изменениям трендов: в первую декаду месяца курсы валют могут снизиться на 2% (0,8 грн).

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