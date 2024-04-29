Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

В аэропорту Кишинева, куда можно добраться из Одессы за четыре часа, временно изменят правила доступа. Ограничения будут действовать с 1 по 16 мая.

"С 1 мая мы изменяем правила доступа в аэропорт Кишинева. В здание смогут попасть только граждане с посадочными билетами. Все остальные, в том числе встречающие, должны будут ждать за пределами аэропорта. Эту меру ввели для обеспечения безопасности и во избежание различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в аэропорту", - цитирует главу Пограничной полиции Руслана Галушка издание Newsweek.

Отмечается, что в терминал аэропорта разрешат доступ только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажа самолетов.

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"Пассажиров будут допускать в аэропорт при предъявлении билета и проездного документа, которые будет проверять служба безопасности. После этой процедуры пассажир пройдет регистрацию, проверку сотрудниками службы безопасности, затем проверку документов и таможенный контроль. После этого пассажир будет ждать рейс в зале вылета", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт за три часа до вылета, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры.

Следует отметить, что подобные меры принимаются время от времени.

Война в Украине - как выживали авиакомпании

5 августа 2022 года SkyUp рассказал о планах запустить собственную авиакомпанию в Европе, чтобы была возможность осуществлять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также рассматривали возможности запустить рейсы из Германии и Австрии.

8 мая 2023 года стало известно, что украинский лоукостер открыл авиакомпанию для регулярных рейсов из Европы, что позволило перевозчику выполнять рейсы без ограничений и воспользоваться преимуществами открытого неба.

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