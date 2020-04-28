Астрономы заметили активное испарение воды с поверхности межзвездной кометы

Ученые отмечают, что объект не подходит ни к одному типу комет, известному в Солнечной системе.

Астрономы с помощью обсерватории Swift заметили испарение воды с поверхности межзвездной кометы 2I/Borisov, которая пролетела мимо Солнца в конце 2019 года.

В пик своей активности комета теряла 30 литров воды в секунду, сообщает zn.ua со ссылкой на NASA.

"Комета Борисова не подходит ни к одному типу комет, известному в Солнечной системе, но и не слишком сильно от них отличается. Существуют известные кометы минимум с одной схожей чертой", - заявил астрофизик из Гонконгского университета Цзэси Син.

Читайте такжеТелескоп за два года зафиксировал сотню падений метеоритов на Луну

Впервые комету заметили 30 августа 2019 года, примерно за четыре месяца до максимального сближения с Солнцем. Астрономы использовали это время для того, чтобы провести наблюдения за объектом. По мере сближения со звездой замерзший материал кометы начинает нагреваться и превращаться в пар. Когда комета подошла к Солнцу на расстояние 370 миллионов километров, вода начала испаряться.

Наблюдения позволили ученым выяснить, что на пике своей активности комета теряла 30 литров воды в секунду. За время движения по Солнечной системе она потеряла 230 миллионов литров воды, этого достаточно для того, чтобы наполнить 92 олимпийских бассейна.

После того, как комета начала удаляться от Солнца, потеря воды уменьшилась. И произошло это быстрее, чем на других известных кометах. Вероятно, это связано с поверхностной эрозией, изменением ее вращения и даже фрагментацией. Данные, полученные телескопом Hubble и другими обсерваториями, показали, что комета распалась на части в конце марта.

Напомним, ранее астрономы с помощью телескопа Hubble получили детальные фото кометы ATLAS, которая начала распадаться на части.