Это будут индивидуальные процессы с тщательным рассмотрением.

Когда Украина и Молдова начнут переговоры о своем вступлении в Евросоюз, их прогресс будут рассматривать отдельно, хотя они и получили статус кандидатов одновременно.

"Как только начнутся переговоры, это будут индивидуальные процессы, будет очень тщательное рассмотрение Молдовы и Украины по сути. Это не будет, например, страна достигла успеха в нескольких разделах или нет, это будет анализироваться по существу", - заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, которого цитирует EVZ.

По словам дипломата, Молдова уже выполнила важные условия, рекомендованные Брюсселем. Однако страна также имеет и недостатки, особенно в области правосудия. В частности, до сих пор не назначен генеральный прокурор, а состав Высшей судебной палаты не укомплектован.

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Вступление Украины в ЕС: последние новости

В декабре прошлого года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет обязательства по внутренней трансформации, а одобрение переговорной рамки даст Европе правильный сигнал после июньских выборов в Европарламент.

Впоследствии стало известно, что между Украиной и абсолютным большинством стран-членов Европейского Союза есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне.

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