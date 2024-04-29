Среди оккупантов растет уровень дезертирства: в ГУР назвали детали

Так, в боевых подразделениях южного военного округа оккупационной армии самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.

В вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной российской армии процветает дезертирство.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В целом, как отмечается, в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.

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"Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны Москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи - контрактники", - говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке проинформировали, что в 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.

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О низком морально-психологическом состоянии личного состава российских оккупантов известно еще с начала полномасштабного вторжения. Личный состав подразделений врага постоянно жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны. Среди оккупантов распространено системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.

Летом прошлого года на фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

В начале года сообщалось, что российские захватчики не могут справиться с потоком санитарных потерь среди личного состава, поэтому российское командование решило отказывать в лечении легким раненым.

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