Соглашение включает вопросы товаров, услуг, инвестиций, цифровой торговли и тому подобное.

Украина и Объединенные Арабские Эмираты достигли соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами двух стран.

В Минэкономики сообщили, что 26 апреля 2024 года первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди подписали Совместное заявление о завершении переговоров о Соглашении о Всеобъемлющем экономическом партнерстве.

По результатам переговоров сторонам удалось достичь договоренностей относительно:

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значительной либерализации доступа как к рынкам товаров, так и к рынкам услуг;

заложить основы для углубления сотрудничества в торговой, инвестиционной, экономической, цифровой и других сферах.

"Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только Объединенные Арабские Эмираты, но в целом регионы Залива... Второе - это не классическое соглашение о зоне свободной торговли, оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее. Поэтому окончание переговоров по Соглашению - историческое событие в наших двусторонних отношениях", - сказала Свириденко.

По данным министерства, соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами. В средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.

Среди секторов самые высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности мукомольном производстве и производстве масла. Рост экспорта металлов и растительного масла - ожидаемый результат сделки, отметили в ведомстве.

Издание Bloomberg пишет, что в прошлом году объем ненефтяной торговли между странами составил лишь 386 миллионов долларов. Совместные инвестиции между двумя странами достигли 360 миллионов долларов в 2022 году в нескольких секторах, включая логистику и инфраструктуру, путешествия и туризм, а также технологии.

Нынешнее соглашение завершает торговый пакт, о котором было объявлено два года назад, и является частью усилий ОАЭ по расширению ненефтяной внешней торговли.

Богатые энергоресурсами ОАЭ подписывают подобные пакты с несколькими странами, на которые они ориентируются для развития торговли, такими как Индия, Израиль и Турция. В 2021 году страна Персидского залива заявила, что планирует углубить свои торговые связи с быстрорастущими экономиками, привлекая 150 миллиардов долларов в виде иностранных инвестиций.

Стоит отметить, что ОАЭ поддерживают связи как с Украиной, так и с Россией с момента начала вторжения Кремля.

Экономические соглашения Украины - главные новости

В феврале Палата общин Канады приняла обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной. Соглашение касается таких аспектов как торговля услугами, финансовые и телекоммуникационные услуги, инвестиции, торговля и гендерное равенство, коренные народы, надлежащая регуляторная политика, и разработка и администрирование мероприятий малых и средних предприятий.

Власти Великобритании 8 февраля заявили, что беспошлинная торговля с Украиной будет продлена до 2029 года. Беспошлинную торговлю продлят почти на все товары на пять лет. Исключениями станут яйца и птица: в данном случае срок действия продлят только на два.

В марте парламент и Совет ЕС, после одобрения евродепутатами, достигли предварительной договоренности о продлении мер по либерализации торговли для Украины. Временное приостановление ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт в ЕС будет продлен до 5 июня 2025 года.

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