Часов Яр - не просто точка на карте, а стратегически важная высота.

В случае захвата города Часов Яр для россиян откроется возможность дальнейшего наступления на Константиновку при значительно более благоприятных условиях, чем они имеют сейчас. Об этом в интервью УП рассказал заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер.

По его словам, сейчас подразделения бригады держат оборону в Ивановском - небольшом селе между Бахмутом и Часовым Яром. После захвата Бахмута россияне взяли здесь небольшой перерыв на перегруппировку подразделений, замену и ротацию. Зимой они смогли "зацепиться" за село и сейчас пытаются продвинуться дальше.

"Они как действуют: цепляются за крайние дома и быстро напихивают туда людей. Потом их "разбирает" артиллерия, они гибнут, но все равно распыляются по направлению. Так они затянулись в Ивановское. Но оно не находится под их контролем, кусок контролируют Силы обороны", - рассказывает Михаил.

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По словам бойца, ситуация динамичная, и позиции переходят из рук в руки. Но само Ивановское не очень интересно оккупантам, потому что это низина, объясняет он.

"Для них это просто еще один путь, чтобы выйти на рубеж Часового Яра. А вот Часов Яр, ни для кого уже не секрет, это высота. Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домов, там же высотная застройка, а мы наоборот будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку", - рассказывает Михаил.

Он отмечает, что на захвате Часового Яра россияне, конечно, не остановятся, и дальше будут полевые бои, "позиционная война от села к селу" на пути к Константиновке.

"И нам будет очень трудно закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет "Азовстали", заводов, где можно долго держать оборону", - пояснил боец.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что ситуация на фронте является сложной и имеет тенденцию к обострению. По его словам, Украине крайне необходимо больше оружия.

Между тем военный эксперт Петр Черник считает, что в стратегическом смысле весь фронт находится в огневом равновесии. После захвата Авдеевки враг не смог добиться каких-то действительно серьезных прорывов. Сейчас промежуточная стратегическая цель агрессора - оккупировать всю Донецкую область.

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