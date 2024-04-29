За месяц сумма выросла почти на 500 миллионов гривень.

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,924 трлн грн, или 151,05 млрд долларов США. В частности, внешний долг составил почти 4,24 трлн грн (71,56% от общей суммы), или 108,09 млрд долл. Сумма внутреннего долга достигла почти 1,685 трлн грн (28,44%), или 42,95 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Так, в течение марта сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн, в долларах государственный и гарантированный государством долг вырос на 7,36 млрд долларов.

Стоит отметить, что объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита. Определяется в гривнях и долларах США по курсу Нацбанка.

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Госдолг Украины

В течение февраля сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,21 млрд долл, в то время как в гривневом эквиваленте она выросла на 2,03 млрд грн. По состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг составлял 5 490,10 млрд грн или 143,69 млрд долл. А на конец января государственный долг Украины составлял 5,48 трлн грн, или 144,9 млрд долл.

Ранее УНИАН писал, что Украина может реструктуризировать часть государственного долга на сумму 20 млрд долларов. Инвесторы, которые владеют соответствующими облигациями, создают комитет кредиторов и могут начать переговоры в апреле.

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