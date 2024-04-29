Сейчас разрабатываются различные методы и варианты относительно того, как и где именно можно будет размещать западные истребители в Украине.

Украина ожидает получить западные истребители F-16 в этом году и готовит все необходимое для того, чтобы обезопасить эти самолеты от врага, сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш.

"Когда мы получим эти истребители, мы сможем проводить достаточно много разнообразных операций. И для отражения воздушного нападения и для нанесения воздушных ударов по противнику. Но для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что сейчас разрабатываются различные методы и варианты относительно того, как и где именно можно будет размещать западные истребители в Украине.

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"Это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах. Врагу будет сложно их находить. Для этого будет использовать различный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение и одновременно эффективно применять их. Уже есть ряд наработок и мыслей, как можно будет разместить самолеты F-16 в Украине", - рассказал Евлаш.

F-16 для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, Бельгия намерена передать Украине несколько своих истребителей F-16 до конца 2024 года.

По мнению Business Insider, несмотря на то, что за последние 50 лет американские истребители F-16 летали во многих сложных условиях, вероятно, в Украине их ждет самое опасное поле боя.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что к приему самолетов F-16 в Украине уже все готово, но остается одно главное условие, без которого появление их в нашей стране пока невозможно. Речь идет о системах ПВО.

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