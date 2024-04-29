По словам Черника, враг не может предложить Украине ничего нового.

Российско-украинская война продолжается и самой сложной остается ситуация на востоке Украины, заявил в эфире телемарафона военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Для противника в стратегическом смысле ничего не изменилось - у них есть задача выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они будут пытаться это делать. В общем, в стратегическом смысле, весь фронт находится в огневом равновесии. После Авдеевки враг не постиг каких-то действительно серьезных прорывных операций", - сказал эксперт.

Он также добавил, что враг увеличил активность на Купянском направлении в Харьковской области.

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"Купянск-Узловой им действительно нужен. Напомню, что 95% всего, что доставляется в зону оккупации, везется по железной дороге", - пояснил эксперт.

По словам Петра Черника, РФ не может предложить Украине ничего нового в тактическом и стратегическом планах.

"Они на вершине своих оперативных и стратегических возможностей. Их единственный настоящий ресурс - это люди. Общий мобилизационный ресурс РФ доходит до пределов 3 млн человек. Это невероятно много. Пользоваться автоматом Калашникова может фактически каждый", - отметил Черник.

Российско-украинская война: что надо знать

По данным Генштаба, Россия значительно нарастила количество штурмов. Так, за прошедшие сутки Силы обороны отбили 131 атаку врага. Почти половина из них пришлась на Авдеевское направление.

Аналитики из Института изучения войны заявили, что российские оккупанты пытаются своими угрозами в сторону Харькова растянуть украинские силы на широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

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