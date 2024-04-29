Новый командующий прячет остатки Черноморского флота, - эксперт

На мирных переговорах, возможно, какие-то преференции будут, если флот сохранится, а если нет - то нет.

Российских кораблей нет в Черном и Азовском морях. Это связано, в частности, со сменой командующего Черноморского флота РФ. Задача нового главы ЧФ Сергея Пинчука - сохранить остатки судов.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий. Как отметил эксперт, новый командующий не особо активно себя ведет.

"А он и сделать фактически ничего не может, потому что корабли, которые он имеет в своем распоряжении, заточены на что? Они заточены на классическую войну прошлого, а не на войну будущего, элементы которой мы наблюдаем уже здесь. Он может обстреливать Украину "Калибрами", но не делает этого, потому что знает, что "Калибры", во-первых, перехватят, они будут сбиты; а во-вторых, он не хочет рисковать носителями "Калибров", потому что это все же, как-никак, а потенциал. На мирных переговорах, возможно, какие-то преференции будут, если флот сохранится, а если нет - то нет", - сказал Заблоцкий

Украина фиксировала корабли-носители на боевом дежурстве. Две подводные лодки осуществили два пуска по четыре "Калибры", то есть восемь ракет, шесть из которых были сбиты. О двух других наше командование Воздушных сил не сообщает, потому что, возможно, они где-то "потерялись".

"Командующий Черноморским флотом (или лучше сказать, флотилией, хотя формально он остается флотом) делает все, чтобы спрятать, скрыть, обезопасить эти корабли; зарезервировать за собой, то есть за Москвой, право иметь какой-то аргумент на мирных переговорах в будущем. Но мы наблюдаем также не просто эвакуацию, мы наблюдаем перевод кораблей (а это уже о многом говорит) с судостроительного завода, например, в Керчи на Волгу в Зеленодольск. Два малых ракетных корабля типа "Каракурт" (это будущие носители "Калибров") они перевели туда для достройки. Потому что не надеются удержать, во-первых, Крым, я так считаю, и достроить их на полуострове тем более, потому что у них возникают ежедневно новые проблемы, и к тому же это опасно", - сказал эксперт.

Во-вторых, из Севастополя уже второй месяц продолжается эвакуация имущества технического управления Черноморского флота. Речь идет о том, что обеспечить базирование в портах Кавказа, в частности на оккупированной территории Грузии, невозможно без запасных частей, без необходимости делать ремонты. Все это есть только в Севастополе, но там опасно.

"Поэтому они это все грузят на десантные корабли, поэтому они туда ходят, рискуя, и вывозят все необходимое - запасные части, комплектующие и прочее. Возможно следующей будет эвакуация боекомплектов, горючего и прочего. Вот так выглядит сейчас Черноморский флот, то есть он уже работает на эвакуацию и это хорошо", - подытожил эксперт.

Черноморский флот РФ - последние новости

Как рассказал спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, РФ вынуждена разведывать территорию над Украиной большим количеством дронов. Также он рассказал об остатках Черноморского флота РФ по состоянию на апрель 2024 года.

"У них нет другого выбора (кроме как запускать дроны - УНИАН), это вынужденная мера. Они могли бы использовать для этого штатно разведывательные корабли, но он у них фактически остался только один. Еще два находятся за акваторией, а "Иван Хурс" получил повреждения оборудования. Потеря двух единиц А-50, которые разоблачали ситуацию на всей линии соприкосновения, недоступны также", - сказал он.

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