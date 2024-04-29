По словам главы МВД ФРГ, "придется сделать дополнительные значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолеты и другое оборудование".

Министр внутренних дел Германии призвала тратить больше денег на гражданскую оборону из-за войны в Украине. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью DPA заявила, что Германия "в связи с новой ситуацией и угрозами в Европе" должна модернизировать систему гражданской обороны.

"Нам придется сделать дополнительные значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолеты и другое оборудование. То же касается эффективной защиты критически важной инфраструктуры и снабжения в случае кризиса", - сказала Фезер.

По ее словам, российское вторжение в Украину полностью изменило ситуацию с безопасностью в Европе, а также увеличило риск гибридных угроз, таких как кибератаки, шпионаж и дезинформация.

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Отмечается, что в настоящее время Министерство внутренних дел ФРГ работает вместе с Министерством обороны над оперативным планом по изменению системы гражданской обороны в Германии.

Помощь Германии Украине - последние новости

Германия планирует готовить войска США к боям на восточном фронте НАТО. Речь идет о материально-техническом обеспечении "военного положения" в случае столкновения с Россией.

В интервью FAZ генерал-лейтенант Бундесвера Андре Бодеманн сказал, что армия составляет новый, долгосрочный план безопасности с акцентом на гражданской обороне.

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