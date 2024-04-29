Правитель России не может сделать это одним нажатием кнопки.

Правитель России Владимир Путин не развяжет ядерную войну. Об этом сообщает BILD. Журналисты издания пообщались на эту тему с дипломатами и экспертами.

Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Путину будет непросто развязать ядерную войну.

"Он не может сделать это одним нажатием кнопки. Он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы будут знать, что выполнить такой приказ означает стать военным преступником. В этот момент перед ними станет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", - сказал Сикорский.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт из университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

"Мы мало что знаем о цепочке принятия решений по применению российского ядерного оружия. Но мы знаем, что Путин принимает решение не единолично. В случае тактического ядерного оружия ему нужны командиры на местах, которые в конечном итоге отдают своим подразделениям приказ о применении оружия. Не исключено, что кто-то из командного состава не поддержит решение Путина", - отметил Масала.

В свою очередь эксперт по ядерному оружию Франк Зауэр говорит, что любая подготовка РФ к развертыванию тактического ядерного оружия не останется незамеченной.

"Оно действительно хранится в России отдельно от средств доставки. Поэтому, скорее всего, было бы замечено, если бы происходило какое-то перемещение и велась подготовка к применению ядерного оружия на поле боя", - подчеркнул Зауэр.

Между тем эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что ядерный удар со стороны России "вызовет бесчисленную эскалацию".

"США уже пригрозили в этом случае принять решительные меры. Кроме того, Россия полностью изолирует себя на международном уровне, применив ядерное оружие, а правительство Китая ясно дало понять, что не поддерживает этот шаг", - говорит Егер.

По его словам, Путин прежде всего использует ядерное оружие как "средство шантажа и нагнетания страха".

Ядерные угрозы со стороны РФ

В конце февраля правитель России Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые отправят войска в Украину. Так, диктатор заговорил о "реальной угрозе" ядерной войны, которая будет означать уничтожение человечества.

Как сказал Путин, "мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут намного трагичнее".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз обсуждает отправку западных войск в Украину.

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