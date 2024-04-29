Для того, чтобы получить максимальную пользу от прогулок, темп должен быть достаточно быстрым.

В течение многих лет нам говорили, что хотя бы 10 000 шагов в день имеет решающее значение для поддержания здоровья. Физиолог Хизер Милтон рассказала, действительно ли это так, пишет HuffPost.

По ее словам, связана данная цифра с 30 минутами умеренной интенсивности в день, но не все шаги одинаковы. Милтон подчеркнула, что для того, чтобы получить максимальную пользу от прогулок, темп должен быть достаточно быстрым.

Помимо интенсивности, разное количество шагов может давать разные результаты в зависимости от других факторов, таких как возраст.

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Исследование 2019 года с участием 16 741 женщины в возрасте от 62 до 101 года показало, что 4400 шагов в день были связаны со снижением смертности на 41%. Другое исследование продемонстрировало постепенное снижение риска смертности для людей в возрасте до 60 лет, когда они проходили от 8000 до 10 000 шагов в день.

В связи с тем, что при попытке использовать подсчет шагов для определения физической активности нужно учитывать очень многое, Милтон предложила перестать концентрироваться на цифре 30 – оптимальном количество минут умеренной активности в день.

Специалисты утверждают, что сидячий образ жизни - это еще один фактор риска для здоровья, потому очень важно стараться сокращать время сидения, находя способы активно перемещаться во время работы.

Напомним, ранее были названы шесть вещей, которые нужно делать вечером, чтобы быть счастливее утром.

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