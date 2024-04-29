Как отмечает эксперт, сейчас Россия пытается максимально использовать свое преимущество, пока не пришла помощь от США.

Российские оккупанты бросают огромные ресурсы, чтобы закрепиться вблизи поселка Очеритино Донецкой области. Против одной российской бригады в этом районе бросили аж четыре российских.

Об этом заявил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV. Он объяснил, почему вблизи села Очеретино ВСУ пришлось отступить.

"Там была ротация бригад. Новая бригада зашла, она еще точно, хорошо не знает своего отрезка фронта. Они слабые были, по сравнению с другими бригадами. И поэтому там у врага получилось прорваться и закрепиться", - отметил эксперт.

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Нарожный он уверен, что какое-то продвижение врага - тактическое, не стратегическое - на определенных участках фронта, прежде всего донецких, будет. Россия использует свое преимущество, пока украинским защитникам не поступила военная помощь от США.

"На Часов Яр давление продолжается, но там сделать врагу это труднее. Часов Яр - это господствующая высота, там значительно более мощные укрепления. Они щупают оборону и там, где чувствуют слабость, давят", - добавил он.

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После вывода украинских войск с тактических позиций россияне не достигли относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьева, Бердичева и Семеновки. Это свидетельствует о том, что Силы обороны сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

Также в ISW добавили, что российские оккупанты пытаются своими угрозами в сторону Харькова растянуть украинские силы на широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

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