Светлый праздник Пасха ежегодно собирает всю семью за одним столом. По такому случаю хозяйки по всей стране обязательно готовят выпечку - пасху. Рассказываем, как испечь угощение, если нет даже яиц и дрожжей.
Как готовится пасха - рецепт классический без яиц
Традиционно у такой праздничной выпечки, как пасха, рецепт классический предусматривает наличие яиц и дрожжей. Мы же рассмотрим вариант, когда два эти ингредиента не используются. Вот что вам понадобится:
- мука - 2 стакана;
- сметана - 1 стакан;
- сахар - 1/2 стакана;
- сода - 1 ч.л.;
- уксус - 1 ч. л.;
- ванильный сахар - 1 ч.л.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте сметану, сахар и ваниль в большой миске. Затем добавьте муку и погашенную соду, замешайте тесто. Выложите его на стол и хорошо вымесите. Тесто поместите в формы, положите их на противень и выпекайте 20-25 минут. Выпечка должна подрумяниться. После того как пасха остынет, вы можете украсить ее арахисом, орехами или шоколадом.
Однако, существует также пасха без яиц и дрожжей - творожная.
Творожная пасха - простой рецепт для быстрого приготовления
Сырая творожная пасха без яиц готовится намного проще привычной. Для ее приготовления понадобятся:
- творог - 500 г;
- сахарная пудра - 100 г;
- сливочное масло - 100 г;
- изюм - 50 г;
- курага - 50 г;
- ванильный экстракт - пару капель;
- цедра 1 лимона.
Творог измельчите с помощью мелкого сита или блендера. Всыпьте пудру и перемешайте. Туда же добавьте растопленное масло, изюм, курагу, ванильный экстракт и цедру лимона. Полученную массу нужно поместить в форму в виде пасхи и отправьте в холодильник застывать. На это уйдет несколько часов. При подаче творожная пасха без яиц украшается орехами, сухофруктами и поливается медом.
Вместо сухофруктов можно взять молочные дропсы для выпечки и тогда у вас получится творожная пасха без яиц с шоколадом.
Творожная пасха в духовке - пошаговый рецепт
Для начала стоит отметить, что творожная пасха, рецепт которой мы сейчас рассмотрим, в отличие от двух предыдущих, делается с яйцами.
Для приготовления возьмите:
- творог - 500 г;
- сливочное масло - 150 г;
- яйца - 3 шт.;
- сахар - 150 г;
- изюм - 100 г;
- ванильный сахар - 1 ч.л.;
- разрыхлитель - 1 ч.л.;
- мука - 100 г.
Духовку разогрейте до 180 градусов. В это время взбейте сливочное масло, сахар, яйца и ванильный сахар в миске. Добавьте творог, изюм и муку, перемешайте. Выложите творожное тесто в форму для выпечки. Выпекать ее надо будет около 40-50 минут. Сигналом станет то, что выпечка приобретет золотистую корочку. Позвольте пасхе остыть перед подачей к столу.
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