Вкуснейшая пасха к празднику по бабушкиному рецепту.

Светлый праздник Пасха ежегодно собирает всю семью за одним столом. По такому случаю хозяйки по всей стране обязательно готовят выпечку - пасху. Рассказываем, как испечь угощение, если нет даже яиц и дрожжей.

Как готовится пасха - рецепт классический без яиц

Традиционно у такой праздничной выпечки, как пасха, рецепт классический предусматривает наличие яиц и дрожжей. Мы же рассмотрим вариант, когда два эти ингредиента не используются. Вот что вам понадобится:

мука - 2 стакана;

сметана - 1 стакан;

сахар - 1/2 стакана;

сода - 1 ч.л.;

уксус - 1 ч. л.;

ванильный сахар - 1 ч.л.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Смешайте сметану, сахар и ваниль в большой миске. Затем добавьте муку и погашенную соду, замешайте тесто. Выложите его на стол и хорошо вымесите. Тесто поместите в формы, положите их на противень и выпекайте 20-25 минут. Выпечка должна подрумяниться. После того как пасха остынет, вы можете украсить ее арахисом, орехами или шоколадом.

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Однако, существует также пасха без яиц и дрожжей - творожная.

Творожная пасха - простой рецепт для быстрого приготовления

Сырая творожная пасха без яиц готовится намного проще привычной. Для ее приготовления понадобятся:

творог - 500 г;

сахарная пудра - 100 г;

сливочное масло - 100 г;

изюм - 50 г;

курага - 50 г;

ванильный экстракт - пару капель;

цедра 1 лимона.

Творог измельчите с помощью мелкого сита или блендера. Всыпьте пудру и перемешайте. Туда же добавьте растопленное масло, изюм, курагу, ванильный экстракт и цедру лимона. Полученную массу нужно поместить в форму в виде пасхи и отправьте в холодильник застывать. На это уйдет несколько часов. При подаче творожная пасха без яиц украшается орехами, сухофруктами и поливается медом.

Вместо сухофруктов можно взять молочные дропсы для выпечки и тогда у вас получится творожная пасха без яиц с шоколадом.

Творожная пасха в духовке - пошаговый рецепт

Для начала стоит отметить, что творожная пасха, рецепт которой мы сейчас рассмотрим, в отличие от двух предыдущих, делается с яйцами.

Для приготовления возьмите:

творог - 500 г;

сливочное масло - 150 г;

яйца - 3 шт.;

сахар - 150 г;

изюм - 100 г;

ванильный сахар - 1 ч.л.;

разрыхлитель - 1 ч.л.;

мука - 100 г.

Духовку разогрейте до 180 градусов. В это время взбейте сливочное масло, сахар, яйца и ванильный сахар в миске. Добавьте творог, изюм и муку, перемешайте. Выложите творожное тесто в форму для выпечки. Выпекать ее надо будет около 40-50 минут. Сигналом станет то, что выпечка приобретет золотистую корочку. Позвольте пасхе остыть перед подачей к столу.

Ранее УНИАН рассказывал, какая форма для пасхи лучше - металлическая или бумажная.

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