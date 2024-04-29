Зависимость от СПГ создает потенциальные проблемы для ЕС в будущем.

В 2022 году город Вильгельмсхафен на побережье Северного моря стал домом для первого в Германии плавучего газового терминала – жизненно важной артерии для поставки газа, чтобы поддерживать энергоснабжение как внутри страны, так и по всей Европе в то время, когда континент приближался к опасной черте истощения, пишет Financial Times.

Отмечается, что инфраструктура терминала была построена всего за 10 месяцев, когда Россия после вторжения в Украину сократила поставки газа в ЕС по трубопроводам. Терминал принимает охлажденный до жидкого состояния природный газ, регазифицирует его, а затем отправляет в разветвленную сеть газопроводов континентальной Европы.

"С расширением этих импортных мощностей значительные объемы газа могут быть перенаправлены из Азии в краткосрочной перспективе в Европу, поэтому это было действительно важной частью борьбы с кризисом", – говорит исполнительный директор компании Uniper Майкл Льюис.

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Вильгельмсхафен стал первой плавучей регазификационной установкой, которая была введена в эксплуатацию во время кризиса, но многие другие находятся в стадии строительства. После того, как Россия начала перекрывать трубопроводные поставки в Европу в 2021 году, было запланировано или строится не менее 17 терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Газ, полученный такими терминалами, помог заместить все, кроме 10%, поставки газа, которые ранее поступали в ЕС из России по трубопроводам. Это способствовало снижению цен на газ с рекордно высокого уровня более 300 евро за мегаватт-час в августе 2022 года до почти докризисного уровня около 30 евро в настоящее время.

Авторы подчеркивают, что новая инфраструктура, такая как терминал в Вильгельмсхафене, позволила ЕС стать значительным импортером СПГ. В 2021 году он составлял лишь около 20% от общего объема импорта природного газа в ЕС, а в 2023 году – 42%.

Почти половина поставок в прошлом году поступила из США, которые после сланцевого бума стали крупнейшим мировым экспортером СПГ, а также блок получил значительные объемы из Катара, третьего по величине экспортера.

Избежание энергетического кризиса

По словам журналистов, энергетический кризис, которого европейцы боялись два года назад, не наступил благодаря сочетанию вмешательств в энергетическую политику, сокращению спроса и удаче. Но это не означает, что Европа в безопасности. Краткосрочная реакция на кризис могла создать большие проблемы для блока в будущем, включая значительную зависимость от исторически нестабильных рынков СПГ, что может иметь последствия как для промышленной конкурентоспособности, так и для "зеленого" перехода.

Зависимость от импорта

В статье говорится, что блок зависит от импорта –- либо через трубопроводы, либо через поставки СПГ – почти на 90% поставок. До войны потоки через четыре основных трубопровода из России составляли около 40% от общего объема поставок в ЕС. До начала войны в Украине Москва начала использовать эту доминирующую позицию, стратегически сокращая поставки в Евросоюз.

ЕС вышел из зимнего газового сезона в конце марта 2021 года с самыми низкими за последние три года уровнями запасов газа в хранилищах после длительной холодной зимы. Беспокойство по поводу дефицита поставок усилилось, а европейские цены на природный газ резко выросли, поскольку Россия начала отправлять меньше газа в Европу, что широко воспринималось как тактика давления на Германию и Брюссель, чтобы они одобрили запуск противоречивого газопровода "Северный поток–2".

После вторжения России в феврале 2022 года она резко сократила поставки газа по трубопроводу, пытаясь оказать давление на правительства. "Лето 2022 года было очень близким к идеальному шторму", – говорит Бенджамин Лакатос, генеральный директор швейцарской энергетической компании Met Group.

Однако после шторма наступило неожиданное затишье. Цены на природный газ упали до докризисного уровня, и теперь блок находится в гораздо лучшем положении, чтобы выйти из энергетического кризиса. Во-первых, помогла погода, порадовавшая высокими температурами зимой.

Чтобы преодолеть ожидаемый дефицит энергоснабжения, ЕС также ускорил развертывание возобновляемой энергетики. В 2023 году это позволило сэкономить около 15-17 миллиардов кубометров газа. Некоторые аналитики утверждают, что высокие цены также сыграли свою роль в спасении Европы от еще более значительного энергетического кризиса, что заставило правительства ограничить потребление, пишет издание.

Новые проблемы для ЕС

В то же время авторы добавляют, что зависимость от СПГ грозит потенциальными проблемами для Европы в будущем, создавая зависимость от различных поставщиков, подвергая ее крайне нестабильному рынку и потенциально задерживая прогресс блока на пути к юридически обязательной цели –- достижению нулевых выбросов к 2050 году.

К тому же стоимость импорта СПГ намного выше, чем трубопроводного газа из России, а это означает, что цены, скорее всего, будут оставаться выше. Возрождение спроса со стороны Азии также будет поддерживать высокие цены, поскольку блок конкурирует с импортерами за ограниченное количество грузов.

По словам журналистов, политики надеются, что законодательство, которое ввел ЕС, включая реформу рынка электроэнергии, призванную сгладить скачки цен и регулировать поставки водорода и газа, поможет блоку продержаться до тех пор, пока США и Катар не смогут вывести на рынок большие объемы СПГ с 2026 года.

Также в ЕС надеются, что диверсификация поставок газа, а также шаги, направленные на увеличение производства водорода и развитие возобновляемых источников энергии, помогут уменьшить опасения относительно промышленного упадка на континенте, который зависит от углубляющегося импорта топлива.

Газовые амбиции РФ

Ранее УНИАН писал. что вторжение РФ в Украину поставило под удар самый амбициозный газовый проект Путина. Проект "Арктик СПГ 2" должен был стать венцом российского диктатора в сфере СПГ. В арктическом регионе развернулось настоящее противостояние между США и Российской Федерацией.

В то же время Турция готовит многомиллиардное соглашение с компанией из США. Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.

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