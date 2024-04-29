Рекомендовано потреблять не более 800 мг/день зеленого чая.

Существует стереотип, что зеленый чай помогает с похудением, в частности, из-за влияния на метаболизм.

The Sun решило разобраться, правдива ли эта информация или просто миф. Зеленый чай содержит кофеин и тип антиоксиданта под названием катехин. Как показали исследования 2010 года, оба они могут помочь ускорить ваш метаболизм.

Исследование, опубликованное в 2012 году, показало, что мужчины, которые принимали экстракт зеленого чая перед тренировками, сжигали на 17% больше жира, чем мужчины, которые не принимали добавку, что свидетельствует о том, что зеленый чай может усилить эффект сжигания жира от физических упражнений.

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Но исследования пользы не проводились в течение длительного периода времени, и обычно результаты базировались на экстрактах зеленого чая, а не на самом напитке. Поэтому издание опросило двух экспертов по вопросам питания. Дуэйн Меллор, диетолог и руководитель отдела научно-обоснованной медицины и питания в Университете Астона, и Гюнтер Кунле, профессор диетологии и пищевых продуктов Университета Рединга, обсудили исследования напитка и другие преимущества для здоровья, которые он может принести.

"Хотя есть сообщения о том, что зеленый чай помогает похудеть, многие исследования очень ограничены, и поэтому нет подтвержденных утверждений, которые бы утверждали, что зеленый чай помогает людям похудеть", - заметил Меллор и добавил, что при экспериментах на мышах была все же замечена положительная динамика.

Его слова подтвердил профессор Кунле. Однако поставил под сомнение, настолько ли однозначна польза зеленого чая, как некоторые утверждают.

"Зеленый чай часто рекламируют для похудения, но, судя по данным, которые я видел и знаю, их, вероятно, мало, и поэтому трудно сказать, действительно ли это имеет смысл. Поэтому я не уверен, что это действительно полезно для похудения", - заявил эксперт.

Меллор сказал, что зеленый чай, вероятно, содержит полезные растительные соединения с антиоксидантными свойствами, которые называются полифенолами. Упоминаются эпикатехины и аминокислота, которая не содержится в белке под названием l-теанин. Некоторые исследования показывают, что л-теанин может помочь людям расслабиться.

Что касается профессора Кунле, то он сказал, что зеленый чай может быть связан с улучшением памяти и здоровьем сердца.

"Зеленый чай действительно содержит группу соединений - флаванолов - которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому вероятна польза для здоровья", - предполагает ученый.

Предыдущие исследования также показали, что люди с низким потреблением флаванолов подвергаются большему риску сердечных заболеваний.

Но и он, и доктор Меллор предупредили, что экстракт зеленого чая может быть опасным, если его употреблять слишком много, поскольку он может вызвать повреждение печени. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потреблять не более 800 мг/день зеленого чая - "что сложно с чаем как напитком, но легко с экстрактом".

Профессор Кунле сказал, что нужно будет потреблять около двух-трех чашек зеленого чая в день, чтобы получить преимущества флавонолов.

Польза зеленого чая

Ранее ученые рассказали, можно ли пить зеленый чай после ужина.

Женщина пила зеленый чай вместо кофе в течение 30 дней и почувствовала 3 большие изменения. Утро стало спокойным и менее напряженным, напиток помог лучше мыслить и чувствовать себя более сосредоточенной на ежедневных задачах, и желудок успокоился.

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