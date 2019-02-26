Астрономы обнаружили новый самый отдаленный объект Солнечной системы

Он в 140 раз дальше от Солнца, чем планета Земля.

Новый самый отдаленный объект в пределах Солнечной системы получил название FarFarOut. Это неизвестное до сих пор космическое тело расположено от нашей звезды в 140 раз дальше, чем планета Земля.

До этого времени рекордсменом считался объект с названием FarOut, который вращается вокруг Солнца на расстоянии 120 астрономических единиц от него. Его обнаружила та же команда астрономов в декабре прошлого года, пишет The Guardian.

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Новое открытие сделал доктор Скотт Шепард из Института естественных наук Карнеги в Вашингтоне. Его команда работает над анализом астрономических данных, чтобы выявить не обнаруженую до сих пор девятую планету Солнечной системы, о которой много говорят в научных кругах. Считается, что ее масса должна быть в 10 раз больше, чем масса Земли.

Девятая планета теоретически должна быть размещена в Облаке Оорта. Предположение о ее существовании было сделано на основе присутствия гравитационного притяжения, которое наблюдается на краю Солнечной системы и держит на орбите карликовую планету Гоблин и объект Байден.

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«Вчера шел снег. Я был без работы. Поэтому я пошел работать с данным», - пояснил Шепард, как ему удалось открыть новый космический объект.

«Он очень блеклый и расположен на пределах нашей способности его обнаружить. Мы ничего не знаем о его орбите. Просто знаем, что он очень, очень далеко», - добавил ученый.