Как гигабитная скорость 'Домашнего Интернета' от Киевстар улучшает пользовательский опыт

Опция гигабитной скорости от Киевстар уже доступна как в крупных городах, так и городах районного значения.

Среди украинских интернет-провайдеров "Домашний Интернет" от Киевстар имеет самую большую гигабитную сеть. Увеличенной скоростью уже могут воспользоваться абоненты в тридцати городах, а инвестиции в ее развитие составили более 44 млн. грн за время полномасштабного вторжения.

Стандартная скорость фиксированной связи - до 100 Мбит/с. Этого достаточно для пользования интернетом дома, но если в доме есть большое количество пользователей и устройств, скорости может не хватить для комфортной загрузки сайтов. Именно поэтому, Киевстар с 2021 года начал стремительно модернизировать гигабитное оборудование услуги "Домашний Интернет" и инвестировать средства в ее развитие. Теперь более 70% абонентов услуги могут увеличить скорость интернета и вместо стандартной получить гигабитную, то есть, до 1 Гбит/с.

Опция гигабитной скорости от Киевстар уже доступна как в крупных городах: Киев, Днепр, Львов, Ровно, Хмельницкий, Луцк, Тернополь, так и городах районного значения: Белая Церковь, Каменец-Подольский, Нетешин, Дрогобыч, Мукачево, Нововолынск, Борисполь и др. Также компания точечно модернизировала оборудование еще в 100 городах Украины, а это значит, что по определенным адресам пользователи в этих городах могут подключить услугу и наслаждаться скоростным интернетом.

Проверить доступность Гигабита от Киевстар можно по ссылке.

"В условиях постоянного роста количества гаджетов и пользователей в домах украинцев, увеличение стандартной скорости со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с - это гигиеническое улучшение удобства доступа к сети Интернет. Именно поэтому нашим фокусом от 2021 года является модернизация нашего оборудования в разных городах Украины для качественного развития Гигабита",- прокомментировал Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи Киевстар.

Гигабитная скорость улучшает пользовательский опыт

Благодаря гигабитной скорости большие файлы можно загрузить значительно быстрее. К примеру, файл объемом 3 Гб при скорости 100 Мбит/с можно загрузить за 5 мин, при гигабитной скорости такие файлы загружаются за 1 мин.

В случае если к одной точке доступа одновременно подключается много пользователей, например, большая семья, гигабитная скорость позволит всем членам семьи заниматься своими делами в сети Интернет и не волноваться о скорости передачи данных.

Также, сегодня большое количество украинцев активно просматривают ОТТ-сервисы, Youtube и другие трансляторы видеоконтента, поэтому скорость интернета влияет на качество видео на больших экранах. Соответственно, благодаря Гигабиту пользователи могут просматривать контент в высоком разрешении, например 4k, в лучшем качестве.

Как перейти на гигабитную скорость

Абоненты, которые уже пользуются услугой "Домашний Интернет" от Киевстар могут выбрать тарифный план, предусматривающий предоставление гигабитной скорости, и вместо стандартной до 100 Мбит/с получать интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Гигабитная скорость от Киевстар доступна в большинстве тарифных планов услуги "Домашний Интернет". Чтобы ее протестировать текущие абоненты могут сменить тариф на тот, который позволяет пользоваться скоростью до 1 Гбит/с, попробовать ее за 50 грн/мес или подключить соответствующую Суперсилу. Новые пользователи фиксированной связи от Киевстар могут воспользоваться услугой "Попробуй Гигабит" и тестировать гигабитную скорость без доплат в течение первых 3 месяцев.

Перед тем как переходить на тариф с поддержкой гигабитной скорости, пользователям следует убедиться, что их роутер поддерживает ее. Если он не соответствует этому параметру - следует его заменить.

Подробнее о гигабитной скорости от Киевстар по ссылке.