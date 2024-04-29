Для сравнения, в iOS App Store аналогичная функция позволяет загружать сразу три приложения.

После продолжительного тестирования, компания Google внедрила долгожданную фишку – одновременную загрузку и установку нескольких приложений в Google Play.

До этого загрузка приложений была возможна только по очереди. Пока что одновременно загружать можно не более двух приложений, хотя изначально предполагалось, что на загрузку можно будет ставить до пяти программ. Вероятно, в будущем лимит будет расширен, пишет 9to5Google.

Это обновление должно значительно облегчит жизнь пользователям Android, хотя, для сравнения, в App Store аналогичная функция позволяет загружать сразу три приложения. Кроме того, функция не распространяется на обновления установленных приложений. Апдейты по-прежнему протекают в порядке очереди.

Видео дня

Для того, чтобы проверить новую функцию, пользователям нужно обновить свой смартфон до Android 14, а Google Play до версии 40.6.31. Пока что обновление рассылается постепенно и появится у всех пользователей в ближайшие недели.

Напомним, в этом месяце Google также запустила сервис "Найти устройство". Технология позволяет отыскать потерянные телефоны, планшеты или другую технику при участии смартфонов окружающих. По сути, это аналог "Локатора" Apple, только для поиска Android-устройств.

А Android-смартфоны с выходом Android 15 должны получить функции зарядки по NFC. Благодаря ей получится подзарядить смарт-метки, наушники и другие аксессуары через NFC-соединение своего телефона. Проще говоря, докупать дополнительный девайс не потребуется.

Вас также могут заинтересовать новости: