Ученые выдвинули новую теорию относительно того, чем на самом деле может быть первый идентифицированный межзвездный объект Оумуамуа.
Согласно исследованию, проведенному под руководством астронома из Университета Осло в Норвегии Джейн Луу, Оумуамуа может быть просто клубком космической пыли, пишет НВ со ссылкой на Live Science.
По ее предположению, Оумуамуа мог образоваться из пыли, сдутой с ядра кометы вне нашей Солнечной системы.
Ученые предполагают, что большой кусок породы однажды мог отколоться от ядра кометы, и, когда частицы пыли и газа отлетали от ядра, они прикреплялись к каменному фрагменту, в конечном итоге формируя Оумуамуа. По мере того как фрагмент становился больше, газ, идущий от кометы, в конце концов выталкивал породу в космос.
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Это скопление породы и пыли из кометы будет проталкиваться через космос солнечной радиацией и в конце концов совершит короткий полет по нашей Солнечной системе.
Ученые подозревают, что оригинальная комета была "длиннопериодической", и ей нужно много времени, чтобы облететь свои звезды и уйти достаточно далеко от них. Из-за слабой гравитации кометы и давления излучения ученые считают, что объект отделился от своей родительской кометы, в конечном итоге сделав короткий пролет через нашу Солнечную систему.
Луу считает, что с такими технологиями обзора неба, как телескоп Pan-STARRS 1 (Panoramic Survey Telescope и Rapid Response System), который впервые заметил Оумуамуа в 2017 году, мы начнем видеть все больше и больше межзвездных объектов.
Что такое Оумуамуа
- Оумуамуа - первый в истории межзвездный объект, зафиксированный учеными в 2017 году. Его назвали Оумуамуа и сперва считали астероидом. Также были предположения, что этот объект могли запустить представители инопланетных цивилизаций.
- Длительные исследования траектории движения космического объекта Оумуамуа показали, что на траекторию его движения влияют негравитационные силы. А значит, Оумуамуа, прилетевший к нам на огромной скорости из другой звездной системы, вовсе не астероид, как предполагалось ранее, а комета.
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