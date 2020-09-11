Ученые предполагают, что большой кусок породы однажды мог отколоться от ядра кометы.

Ученые выдвинули новую теорию относительно того, чем на самом деле может быть первый идентифицированный межзвездный объект Оумуамуа.

Согласно исследованию, проведенному под руководством астронома из Университета Осло в Норвегии Джейн Луу, Оумуамуа может быть просто клубком космической пыли, пишет НВ со ссылкой на Live Science.

По ее предположению, Оумуамуа мог образоваться из пыли, сдутой с ядра кометы вне нашей Солнечной системы.

Ученые предполагают, что большой кусок породы однажды мог отколоться от ядра кометы, и, когда частицы пыли и газа отлетали от ядра, они прикреплялись к каменному фрагменту, в конечном итоге формируя Оумуамуа. По мере того как фрагмент становился больше, газ, идущий от кометы, в конце концов выталкивал породу в космос.

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Это скопление породы и пыли из кометы будет проталкиваться через космос солнечной радиацией и в конце концов совершит короткий полет по нашей Солнечной системе.

Ученые подозревают, что оригинальная комета была "длиннопериодической", и ей нужно много времени, чтобы облететь свои звезды и уйти достаточно далеко от них. Из-за слабой гравитации кометы и давления излучения ученые считают, что объект отделился от своей родительской кометы, в конечном итоге сделав короткий пролет через нашу Солнечную систему.

Луу считает, что с такими технологиями обзора неба, как телескоп Pan-STARRS 1 (Panoramic Survey Telescope и Rapid Response System), который впервые заметил Оумуамуа в 2017 году, мы начнем видеть все больше и больше межзвездных объектов.

Что такое Оумуамуа

Оумуамуа - первый в истории межзвездный объект, зафиксированный учеными в 2017 году. Его назвали Оумуамуа и сперва считали астероидом. Также были предположения, что этот объект могли запустить представители инопланетных цивилизаций.

Длительные исследования траектории движения космического объекта Оумуамуа показали, что на траекторию его движения влияют негравитационные силы. А значит, Оумуамуа, прилетевший к нам на огромной скорости из другой звездной системы, вовсе не астероид, как предполагалось ранее, а комета.

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Автор: Александр Топчий