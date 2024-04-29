В чем именно будут заключаться обязанности Адама Кадырова, пока неизвестно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени кремлевского диктатора Владимира Путина, расположенного в городе Гудермес (Чечня).

Как сообщает "Медуза", сам Рамзан Кадыров заявил, что с соответствующей просьбой к нему обратился ректор вуза Байбетар Вайханов. Кадыров-старший при этом утверждает: его сын "тесно знаком" с деятельностью знаменитого университета и поэтому отлично справится с возложенными на него обязанностями.

"В чем именно будут заключаться обязанности 16-летнего Адама на этом посту, глава Чечни уточнять не стал", — отмечает "Медуза".

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По данным издания, в феврале Адам Кадыров уже получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае, хотя непосредственного участия в состязаниях не принимал. Адаму также присвоили множество региональных наград, в частности, звание Героя Чечни, и назначили на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Сын Кадырова избил человека и получил звание "Героя Чечни"

Напомним, в сентябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам в Следственном изоляторе избивает россиянина Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Кадыров-старший заявил, что очень гордится поступком своего сына. Вскоре Адаму присвоили множество региональных наград, в частности, звание Героя Чечни. Кроме того, сын лидера Чечни по случаю своего дня рождения отличился очередным карьерным повышениям: его дядя Адам Делихманов сообщил, что теперь доверит ему батальон шейха Мансура. Как уточнил Делихманов, 16-летний Кадыров станет куратором батальона за "значительные заслуги".

Университет спецназа имени Путина - что о нем известно

Согласно открытым источникам, Российский университет спецназа имени Владимира Путина — первое и на данный момент единственное частное учебное заведение в Российской Федерации для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова в городе Гудермес.

Строительство вуза ведется на территории более 400 гектаров и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенный с использованием специальных информационно-технических решений. На территории университета построен тактический город, позволяющий имитировать ведение боя в реальных условиях и отрабатывать тактики антитеррористических действий, а также открытый стрелковый комплекс с более чем 20 стрелковыми галереями разной дальности стрельбы.

Тактический город и стрелковые галереи позволяют создавать непредсказуемую обстановку. К примеру, моделируются различные ситуации штурма и захвата заложников террористами.

Кроме того, на территории построен тактический водоем с площадью зеркала воды 2 гектара и глубиной 10 м для всевозможных тренировок по ведению стрельбы и отработке парашютного и безпарашютного десантирования на воду. Для реализации направления воздушной подготовки в университете создается инфраструктура включающая взлетно-посадочную бетонную полосу длиной 1600 м.

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